Pedina una 12enne che torna da scuola, l’assale alle spalle, la trascina in ascensore, la molesta: è caccia all’aggressore in fuga

Ce ne vorrà di tempo per dimenticare quei momenti di terrore ed esorcizzare la paura che deve esserle rimasta addosso come un segno indelebile sulla pelle, ma almeno la coraggiosa 12enne che ieri a Bologna, dove vive, è riuscita a divincolarsi dalle grinfie dell’orco che l’ha aggredita sull’uscio di casa, e a mettersi in salvo, sa di poter contare sulla sua capacità di reazione e su quell’istinto di sopravvivenza che le ha garantito l’incolumità… anche se a costo di una grande choc.

Paura a Bologna, pedina e molesta una 12enne che torna da scuola

E ora è caccia all’aggressore: un uomo sui 35anni, dalla carnagione chiara, che l’ha seguita, assalita alle spalle, spinta fin dentro l’ascensore di casa, tappandole la bocca per tutto il tempo per non farla urlare, impedendole di chiedere aiuto. Un terrore esploso all’improvviso, a spezzare la normalità di una routine che dietro l’angolo della quotidianità ha imprevedibilmente rivelato un cono d’ombra inquietante. Erano le 14.30 quando, appunto in pieno giorno e in una zona del centro cittadino, la ragazzina stava rientrando a casa dalla scuola, in Via San Felice, a Bologna.

L’uomo spinge la 12enne in ascensore, la immobilizzata e le tappa la bocca

L’incubo esplode all’improvviso: un uomo insegue la 12enne come un’ombra. Poi, l’aggressione entra nel vivo: l’uomo l’avrebbe colta di sorpresa, aggredita alle spalle, immobilizzata e ammutolita. Ma forza d’animo e coraggio non state messe a tacere: la giovane riesce a sottrarsi a quella morsa e al terrore che la paralizzano e, dopo essersi divincolata, si mette a gridare attirando l’attenzione di un altro abitante del palazzo, che recepito l’allarme, chiama la polizia.

La reazione della 12enne fa fuggire l’aggressore. C’è un identikit: e ora è caccia all’uomo

Sul posto è intervenuta la polizia e anche un’ambulanza del 118, anche se la dodicenne, per quanto ancora molto spaventata e visibilmente sotto choc, non ha avuto bisogno di cure mediche. Intanto, avviate le indagini, al vaglio degli agenti della Squadra mobile ci sono anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Immagini e sequenze che potrebbero avere ripreso la scena dell’aggressione e l’uomo – che nel frattempo, temendo di essere scoperto e fermato, si è dato alla fuga –. Frame che potrebbero tornare utili per la sua identificazione. Secondo un primo identikit – scrive il Corriere di Bologna – l’aggressore che ha pedinato e molestato la ragazzina avrebbe «sui 35 anni, portava occhiali e aveva la barba, capelli neri». Su di lui, adesso, è in corso una caccia all’uomo.