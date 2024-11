Violenza sessuale, immobilizza e aggredisce una 16enne che sta andando a scuola: 49enne arrestato in flagrante

Ancora una violenza sessuale. Ancora una volta un’aggressione inferta a una giovanissima. Questa volta siamo nel Reggino, e il tempestivo intervento dei carabinieri in perlustrazione e di passaggio nella zona ha evitato il peggio. Ma la paura per la giovanissima vittima dell’aggressione a sfondo sessuale è stata comunque tanta, e lo choc improvviso difficile da smaltire in breve.

Tutto accade intorno alle 8.30 del mattino lungo Viale delle Rimembranze: una delle arterie principali di Bagnara Calabra, quando in una giornata come tante, una studentessa 16enne che stava percorrendo quella che è una strada frequentata soprattutto negli orari scolastici, finisce suo malgrado nel mirino di un 49enne del posto che, al vedere passare la giovane, pensa bene di avvicinarla. Di trattenerla contro la sua volontà bloccandola e immobilizzandola. E di scaricare sulla ragazzina i suoi più bassi istinti, imponendole con la forza atti a sfondo sessuale.

Violenza sessuale su una 16enne, 49enne arrestato in flagranza

Ma l’ultimo violento di turno stavolta ha fatto male i suoi calcoli… Infatti, in questo caso per fortuna la risposta delle forze delle ordine è riuscita a prevenire il peggio e disinnescare la minaccia proprio mentre l’aggressore era in azione. Grazie alla presenza sul posto e al tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri che ha notato quanto stesse accadendo, la ragazza – che nel frattempo era riuscita a divincolarsi – è stata immediatamente soccorsa. L’uomo, invece, bloccato e arrestato in flagranza con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una minore. Un intervento, quello delle forze dell’ordine, che ha impedito che l’aguzzino di turno proseguisse nel suo intento criminale.

Violenza sessuale, l’uomo l’ha bloccata e aggredita mentre la ragazza stava andando a scuola

La vittima poi, naturalmente visibilmente scossa, è stata accompagnata presso la Caserma dei carabinieri dove, insieme alla madre, ha sporto una denuncia formale contro il suo aggressore. Nel frattempo, i militari hanno provveduto a trasferire il 49enne arrestato in flagranza di reato presso la Casa circondariale di Reggio Calabria su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha avviato un procedimento per fare piena luce sull’accaduto. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali precedenti comportamenti analoghi da parte dell’uomo e verificare se possano esserci altre vittime. Se insomma la sventurata 16enne fosse la prima o solo l’ultima, possibile vittima…

La giovane messa al sicuro grazie al tempestivo intervento dei carabinieri

Un caso, che nonostante la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine, non può non evidenziare quanto il fenomeno della violenza sulle donne evidenzi una recrudescenza quotidiana che, tra aggressioni estemporanee e abusi domestici, maltrattamenti e sopraffazioni reiterate nel tempo, prova a farsi beffe di norme e divieti contro cui la presenza di associazioni, l’esistenza di leggi e iniziative mirate, l’attenzione e la tempestività delle forze dell’ordine, la minaccia di sentenze e condanne, troppo spesso non riescono a fungere neppure da deterrente…