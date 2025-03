Panico nei pressi di una scuola di Dalmine: 18enne minaccia i passanti con un coltello da 20 centimetri

In provincia di Bergamo

Il ragazzo, di origini egiziane, era già noto alle forze dell'ordine. La furia scatenata da una lite in famiglia. Dopo il fermo è stato ricoverato in psichiatria

Momenti di terrore a Dalmine, in provincia di Bergamo, dove un 18enne di origini egiziane ha minacciato di uccidere passanti e studenti di un istituto scolastico, brandendo un coltello con lama di circa 20 centimetri. L’episodio si è verificato all’orario di uscita. Il ragazzo è stato bloccato e disarmato dai carabinieri, intervenuti tempestivamente. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero.

Secondo quanto ricostruito, a scatenare la reazione furibonda nei confronti di chiunque incontrasse sarebbe stata una lite con i familiari, subito dopo la quale è uscito in strada impugnando il coltello e dirigendosi verso la scuola. Sul tragitto il 18enne ha incontrato due ragazzi che venivano dalla scuola e li ha minacciati, brandendo l’arma. La scena ha scatenato il panico tra i presenti, che hanno iniziato a fuggire, alcuni rifugiandosi nella scuola. Di lì a poco sono arrivati i carabinieri di Dalmine, allertati dalla centrale operativa della compagnia di Treviglio che aveva raccolto l’allarme. I militari hanno raggiunto il giovane, hanno cercato di calmarlo e, dopo alcuni minuti di trattativa, lo hanno immobilizzato e disarmato.

Il ragazzo ricoverato in psichiatria

Secondo quanto emerso, il ragazzo appariva in evidente stato di alterazione e, dopo essere stato portato in caserma, è stato trasferito all’ospedale Giovanni XXIII, dove è stato ricoverato in psichiatria. Per il ragazzo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio ed è già stato destinatari di un avviso orale emesso dal questore di Bergamo, è scattata comunque una denuncia a piede libero per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi.