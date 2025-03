L’Italia conquista il Giappone: all’Expo di Osaka il nostro Padiglione è il più ambito di tutti

Primi su 160 Paesi

Il risultato di due diversi sondaggi condotti dai media nipponici. L'evento si apre tra meno di un mese, il tema è "Progettare le società del futuro per le nostre vite". Noi lo decliniamo con il titolo "L'Arte Rigenera la Vita"

Tutti pazzi per l’Italia in Giappone, dove tra meno di un mese si aprirà a Osaka Expo 2025: da un sondaggio realizzato da Kansai tv, storica emittente che fa base proprio a Osaka, è emerso che il Padiglione che i giapponesi desiderano visitare per primo è quello italiano. L’esito del sondaggio è stato reso pubblico nel corso di una trasmissione cui erano presenti i rappresentati di alcuni Padiglioni, tra i quali il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani.

Il Padiglione Italia è il più ambito all’Expo di Osaka

I risultati del sondaggio hanno poi trovato conferma anche in un’analisi svolta dalla nota rivista Pen, dalla quale è emerso che il Padiglione italiano è risultato il più votato, attestandosi dunque anche qui in cima alla lista di quelli più ambiti.

Sbaragliata la concorrenza di 160 Paesi. Sono attesi 30 milioni di visitatori

All’Expo di Osaka partecipano 160 Paesi e sono previsti 30 milioni di visitatori. L’evento si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 e ha per tema “Progettare le società del futuro per le nostre vite”. Il Padiglione Italia, progettato dallo studio Mca – Mario Cucinella Architects, interpreta il tema con “L’Arte Rigenera la Vita” e ripensa la Città Ideale del Rinascimento, mettendo al centro del futuro l’Io e la persona.