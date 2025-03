«Le uniche bombe che ci piacciono sono queste»: l’ultima provocazione di Marco Rizzo (video)

Trash e politica

Dopo aver inneggiato alla «f..a», il leader di Democrazia sovrana popolare "eleva" i suoi orizzonti e passa a parlare di décolleté, con tanto di influencer al fianco che mette in evidenza l'armamentario

Ci ha preso gusto Marco Rizzo, leader di “Democrazia sovrana popolare”, che dopo il clamore per la sue ripetute esternazioni anti-politicamente scorretto su «gnocca» e «figa», ora rilancia spostandosi un po’ più a nord e declinando il tema in chiave pacifista contro «le bombe». Non di tutti i tipi, però.

La provocazione di Marco Rizzo: «Le uniche bombe che ci piacciono sono queste»

Il già eurodeputato e deputato per tre legislature ha pubblicato un video su tutti i suoi canali social insieme a Donatella Zaccagnini Romito, «ospite di programmi radio e tv, modella e influencer», come si presenta la donna sui propri social. Nel video, registrato durante una puntata de La Zanzara, i due mandano un messaggio «al popolo italiano»: «Vogliamo dirvi una cosa: le uniche bombe che ci piacciono sono queste», dice Marco Rizzo, indicando esplicitamente il seno della influencer. «Le mie però sono vere», commenta Zaccagnini Romito, sollevando contemporaneamente l’armamentario. Il messaggio politico si chiude con la frase: «Viva la pace e no alla guerra».

L’incontro fatale negli studi de “La Zanzara”

Marco Rizzo, un passato nel Pci, in Rifondazione comunista e nei Comunisti italiani, ha incontrato Donatella Zaccagnini Romito negli studi de La Zanzara su Radio24, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, e una volta finita la puntata ha colto l’occasione per registrare il breve filmato.