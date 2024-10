Marco Rizzo incenerisce il politicamente corretto: “Non posso più dire che mi piace la gnocca” (video)

Il video di Marco Rizzo e il suo “coming out” al contrario, politicamente scorretto, è quasi diventato un manifesto politico: “Mi piace la gnocca e non mi dovete rompere le balle”. L’ex segretario del Partito comunista, già deputato ed europarlamentare, lo ha detto di fronte alla platea de L’Italia dei conservatori, evento organizzato da Fondazione Tatarella e Nazione Futura.

Marco Rizzo: “Perché non posso dire che mi piace la gnocca?”

«Io adesso mi permetto anche di dire cose un po’ ruvide – ha premesso Marco Rizzo – ma alla nostra epoca tutti i grandi cantanti, Boy George, Freddy Mercury, Elton John, ma nessuno di noi andava a vedere… quello che è insopportabile è che dei gusti sessuali di una minoranza debbano costruire una sorta di obbligo per una maggioranza. Mi piace la gnocca, posso dirlo? e non mi dovete rompere le palle, è chiaro? Perché non devo dire questa cosa? Con tutto il rispetto, con tutta la battaglia durissima contro qualunque discriminazione di genere, di sesso, di razza ma ci mancherebbe, ci mancherebbe, però non dovete imporci un modello, oggi non c’è una pubblicità, un film in cui non ci sia un gay, un nero, è una invasione e provocherà magari anche delle reazioni non belle anche violente, non lo capiscono». Inutile dire che la diretta social ha impennato le visualizzazioni, il video è diventato tra i più visti delle ultime ore, incamerando oltre 20 mila like, più di 2 mila commenti. Per la maggior parte positivi.

“Ho criticato quest’epoca insopportabile del politicamente corretto”