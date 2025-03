La sinistra adotta la “Biancaneve” scura, anti-Trump, pro-Pal e che definisce “stalker” il tenero Principe Azzurro…

Polemiche al cinema

Ci mancava solo la “Biancaneve” impegnata in politica, ovviamente nel segno del “woke”, del “politicamente corretto” e della cultura dominante della sinistra, che soprattutto al cinema continua a imporre i propri modelli di vita e di ideologia. Due giorni fa, a Los Angeles, la prima visione del remake di “Biancaneve”, versione live, del regista Marc Webb, che arriverà sugli schermi italiani giovedì, ha confermato tutti dubbi sul “taglio” politico e ha riacceso le polemiche scatenatesi qualche mese fa, quando il progetto fu annunciato.

Biancaneve schierata politicamente fa discutere e spacca la politica

Pietra del contendere, in modo particolare, l’attrice Rachel Zegler, colombiana, da sempre impegnata sul fronte pro-Palestina, che interpreta una Biancaneve dalla pelle scura, contrapposta a Gal Gadot, israeliana, in quello della Regina Cattiva. Non è un caso se tra le due i rapporti, non solo nel film, siano da subito stati definiti pessimi. Ma la star di ‘West Side Story’, che in passato aveva augurato a Trump e ai suoi elettori di “non trovare pace”, ha fatto indignare gli anti-woke ancora di più affermando che il film del 1937 era “datato“. Ironizzando poi sul fatto che questa volta Biancaneve “non sarà salvata dal principe – visto un po’ come uno stalker – e non sognerà il vero amore”, come ha detto l’attrice in un’intervista.

Sabato sera Zegler, e Gadot che interpreta la Regina Cattiva, sono state intervistate dalla troupe Disney sul red carpet e hanno allontanato le polemiche. Ma il clima intorno al film è infuocato e ovviamente la sinistra americana ne approfitta per accusare la destra di razzismo e volontà di censura. Zegler ha più volte postato su X commenti pro-palestinesi («Free Palestine»); e Gadot idealmente le rispondeva dando il proprio supporto a Israele, specie dopo il 7 ottobre con l’attacco criminale di Hamas, e contestando l’antisemitismo. Dopo le elezioni presidenziali statunitensi del 2024. Zegler ha scritto su Instagram di essere affranta e che sperava che gli elettori di Trump e Trump stesso non conoscessero mai la pace, per poi scusarsi.

Il nuovo “Biancaneve”, la rivisitazione in live-action della classica fiaba Disney del 1937, arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025. La Walt Disney Records ha pubblicato la colonna sonora originale della pellicola(disponibile su tutte le piattaforme di musica digitale Spotify, Apple e Amazon). La colonna sonora di ‘Biancaneve’ è stata scritta dal team vincitore dell’EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony), Benj Pasek e Justin Paul, con testi aggiuntivi di Jack Feldman e musiche di Frank Churchill. Le canzoni sono state prodotte da Benj Pasek, Justin Paul, Ian Eisendrath e Dave Metzger e interpretate dalle star del film live-action Biancaneve, oltre che dalle voci del film animato originale del 1937.Per la versione italiana la direzione musicale è di Virginia Brancucci e Marco Manca, i testi italiani sono di Lorena Brancucci e Pertitas.