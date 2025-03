La figuraccia della compagna Zanella: “Vedo alpini dappertutto, Piantedosi chiarisca”. Era una gara di sci

Sinistre allucinazioni

Luana Zanella è la presidente della pattuglia di deputati di Avs a Montecitorio: quando le figuracce non sono firmate dal duo Bonelli e Fratoianni, tocca a lei farli rimpiangere. L’ultima gaffe della capogruppo di Avs è quasi al livello delle pietre dell’Adige portate in aula da Bonelli e della Tesla del compagno Nicola e della sua signora.

Tutto è nato da una allarmata segnalazione, ma che in questo caso si può chiamare invece “sinistra allucinazione” sulla massiccia e inquietante presenza di alpini a Cortina. Un numero che deve avere allarmato i pacifisti in servizio permanente effettivo di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Apprendiamo dalle cronache che Cortina è stata trasformata in una città sotto assedio in funzione dei Giochi olimpici: questo è inaccettabile, doveva e poteva essere evitato, Piantedosi ne deve rispondere in Parlamento”: queste le parole della Zanella riferendo di notizie dalla città “da sempre chiamata ‘Perla delle Dolomiti’, oggi al centro dei preparativi per i giochi olimpici, che sta subendo i progetti faraonici del ministro Salvini e del Presidente del Regione Zaia, messi in pratica dall’ Ad di Simico Saldini”.

Cortina come l’Area 51: la descrizione da barzelletta

“Vogliamo sapere quanti e quali alpini siano stati impiegati, per quanto tempo e chi ha autorizzato questa collaborazione tra un soggetto pubblico (Simico), uno privato (Impresa Pizzarotti) e quello militare. Inoltre – tuona Zanella -, chiediamo se anche la libertà di stampa sia stata sospesa, visto che solo giornalisti ‘accreditati’ e graditi dai vertici di Simico possono seguire i lavori preparativi, se siano vere le notizie di una caccia ‘alle spie’, cioè di coloro che sarebbero ritenuti responsabili di divulgazioni di notizie riservate. Il quadro che ci viene rimandato da Cortina è di grave e deprecabile umiliazione delle regole democratiche”.

Insomma, per Avs e per la Zanella in particolare Cortina sarebbe diventata come la famosa Area 51 cara alle cronache complottiste degli ufologi, per colpa degli amministratori della Lega e del governo. Mancano solo le tracce aliene e i resti di qualche disco volante e la nuova serie di X Files è già pronta.

A raggelare le fantasie da fantascienza della esponente Verde, la brutale verità, che riporta sul filo dell’ironia il Corriere della Sera, che alla figuraccia della femminista mestrina, già assessore a Venezia della giunta Cacciari, ha dedicato un sapidissimo articolo.

La verità che ridicolizza Zanella: gli alpini a Cortina per una gara di sci

“Tutti quegli alpini, circa 100, che lei ha notato in zona la settimana scorsa – scrive il Corriere – erano lì per la cerimonia di chiusura dell’operazione «Volpe Bianca», una sfida tra reggimenti che si tiene ogni anno sulle nevi del Veneto e del Trentino-Alto Adige, con esercitazioni e gare di sci. Ed è vero che gli alpini saranno coinvolti nelle Olimpiadi invernali ma — dicono dal Comando Truppe — come già per Torino 2006: e quindi logistica, trasporti, preparazione delle piste. C’è un gruppo apposta della Difesa, il «gruppo di progetto», a cui partecipano tutte le Forze Armate. Non solo le penne nere”.

Una sconfessione clamorosa, che apre nuovi ghiotti scenari per i cronisti parlamentari: in fatto di figure barbine, Fratoianni e Bonelli hanno trovato una degna rivale.