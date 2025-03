Giornalista romano trovato morto in casa: disposta l’autopsia su Massimiliano Morelli

Viterbo

Il direttore di VignaClarablog.it, Massimiliano Morelli, si è spento improvvisamente nella sua abitazione a Vallerano. Ora la famiglia vuole risposte

Massimiliano Morelli, direttore responsabile di VignaClarablog.it, se n’è andato in silenzio. Aveva trascorso la sua ultima domenica a bordo campo, assistendo a una partita in cui suo figlio Leonardo giocava da portiere. Le voci dei ragazzi sul campo ancora nelle testa, le esultanze, gli incitamenti, il suono inconfondibile di un pallone che colpisce la rete. Così, a fine del gioco, ha salutato il giovane e fatto ritorno nella sua abitazione di Vallerano. Alle 22, un ultimo gesto: il video della partita inviato a Leonardo. Poi, il nulla, la scomparsa. Nessuna risposta ai messaggi, il telefono muto. Ora la famiglia vuole chiarezza sul decesso e attende l’esito dell’autopsia sul corpo del giornalista romano.

La scoperta e lo sgomento

Martedì, il figlio si è recato a casa del padre, accompagnato dallo zio. Voleva capire, voleva sentire la voce che non rispondeva più. Ha aperto la porta e lo ha trovato lì, sul divano. «Pensavo dormisse», ha raccontato. «Ho tentato di svegliarlo». Ma ormai era troppo tardi. Massimiliano Morelli si era spento, senza clamore, senza preavviso. “In un amen”, avrebbe scritto lui come riportano anche i colleghi, con quella capacità di condensare la vita in una frase netta, definitiva.

Le condizioni di salute di Massimiliano Morelli e l’autopsia

L’incredulità ha lasciato ora però il posto allo smarrimento. Negli ultimi tempi accusava difficoltà respiratorie, fa sapere la famiglia. Qualche giorno prima si era recato al pronto soccorso dell’ospedale di Civita Castellana. Una visita rapida, una terapia prescritta, un appuntamento con lo pneumologo fissato per il 14 marzo. «Non ti preoccupà Clà, devo arrivare a venerdì, poi vedrai che la visita risolverà tutto», aveva detto. Ma la visita non ci sarà. La sera stessa, il destino ha scritto per lui un finale diverso.

I familiari non si sono arresi all’incertezza. Hanno preteso un’autopsia, un diritto sacrosanto per capire, per darsi una risposta. E non è stato semplice. La salma è stata trasferita a Viterbo, l’incarico per l’esame autoptico verrà assegnato nei prossimi giorni. Il commiato, quello vero, dovrà attendere l’ultima settimana di marzo.

Il cordoglio del presidente del Municipio Roma XV

In una nota il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, ha espresso il cordoglio di tutta la comunita’ territoriale per la sua scomparsa. “A nome di tutto il Municipio XV, e della nostra comunita’, desidero esprimere tutta la mia vicinanza alla famiglia di Massimiliano Morelli, voce e penna del territorio, scomparso ieri – afferma Torquati -. Da anni direttore responsabile di Vigna Clara blog, quotidiano storico di Roma Nord, e dal 2020 direttore della testata della Tuscia, L’Agone, da oltre trent’anni Massimiliano Morelli era uno stimato e noto professionista, appassionato del suo mestiere e mai scontato nel lavoro di giornalista. La sua penna pungente e la sua correttezza nell’informazione, ci mancheranno profondamente”