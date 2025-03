FdI al 30% e nessuna chance per l’opposizione: il sondaggio che stronca ogni sogno di ammucchiata

"Testardamente unitari"

Cosa succederebbe se i partiti di minoranza si mettessero tutti insieme, da Avs ad Azione? Niente: il centrodestra resterebbe comunque maggioranza. Forse è il caso che Elly inizi a pensare al famoso "Piano B"

Cresce FdI e cresce il centrodestra, che rispetto al quale l’opposizione non ha chance anche se si realizzasse l’ipotesi lunare di un campo larghissimo che va da Avs ad Azione passando per Pd e M5s. In questa cornice FdI resta primo partito senza competitor, guadagnando lo 0,2% rispetto al 5 marzo e attestandosi al 30%. È quanto emerge dal sondaggio Euromedia Research per Porta a Porta.

Il sondaggio partito per partito: FdI al 30%

Il Pd, pur guadagnando lo 0,4% rispetto alla precedente rilevazione, resta lontanissimo dal partito del premier: i dem si attestano al 23,4%. Segue il M5S, che guadagna lo 0,1%, e arriva all’11,9%. Stabile Forza Italia al 9,1%, mentre la Lega guadagna lo 0,6% e va al 9,3%. Avs è al 5,8%, segnando un più 0,3%. Italia Viva resta al 2,5%. Stabile anche Azione al 2,8%, mentre +Europa all’1,8% perde lo 0,3%. Infine Noi Moderati resta stabile allo 0,9%.

Per l’opposizione non c’è storia: neanche con il “campo ammucchiata” raggiunge il centrodestra

A conti fatti, dunque, dal sondaggio di Euromedia Research emerge che il centrodestra cresce dello 0,8% e va al 49,3%, mentre il centrosinistra guadagna uno 0,4 % attestandosi al 31% . L’eventuale “campo largo” si attesterebbe così al 45,4% salendo di mezzo punto, mentre il “campo larghissimo”, comprensivo di Azione, sarebbe al 48,2 %, dunque comunque sotto il centrodestra. Con l’aggravante, per le opposizioni, che mentre il centrodestra è una realtà politica né il campo larghissimo, né il campo largo lo sono e, allo stato attuale, hanno prospettiva di diventarlo. Anche per i loro elettori, come ha dimostrato un recente sondaggio Demos per Repubblica dal quale è emersa tutta la difficoltà degli elettori dei vari partiti d’opposizione a ritrovarsi in una eventuale coalizione.