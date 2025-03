Capotreno e macchinista picchiati e mandati all’ospedale da un passaggero senza biglietto a Lodi

Ancora sangue in treno

A Lodi il solito copione: una capotreno e un macchinista sono finiti al pronto soccorso in seguito a una discussione, degenerata in aggressione, con un passeggero. Ancora violenza, la lite è nata per una questione legata al biglietto ed è finita con la soppressione del treno. Il convoglio, infatti, è rimasto fermo per alcuni minuti sui binari e non è più ripartito: con i passeggeri che sono stati fatti scendere in attesa del convoglio successivo. I due ferrovieri, di 31 e 26 anni, sono stati portati in ospedale in ambulanza.