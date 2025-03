Bus turistico precipita dal ponte e finisce nel Po. Morto l’autista. Si ipotizza un malore (video)

Tragedia a Torino

E’ morto l’autista che era stato tratto via dalle acque del fiume Po dopo che il pullman turistico da lui guidato è caduto nel fiume all’altezza di piazza Vittorio Veneto, sfondando una parte del parapetto lungo Corso Cairoli in prossimità del semaforo del ponte Vittorio Emanuele.

Si tratta di un pullman privato precipitato questo pomeriggio, a bordo del quale, a quanto si appreso, si trovava solo l’autista che è stato estratto senza vita. Il corpo dell’uomo è stato coperto con la coperta termica dopo l’accertamento della morte da parte degli operatori del 118. Non c’erano altre persone a bordo e nessun altro è stato soccorso. L’uomo, parcheggiato in piazza Vittorio, sarebbe arrivato dritto in retromarcia sul parapetto, sfiorando due persone. Un ragazzo e una signora sono stati soccorsi e portati via in ambulanza ma non sarebbero gravi. I pompieri ipotizzano un malore.

E’ accaduto nel pomeriggio del 26 marzo verso le 18. Sul posto sono giunte ambulanze, carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori su gommoni- Gruppi di curiosi che come al solito osservavano e fotografavano dal ponte e dal Lungo Po sono stati allontanati. La polizia locale ha bloccato la circolazione sul lungo Po Armando Diaz, ponte Vittorio Emanuele I e tutta l’area interessata dall’incidente.