Bignami affonda Fratoianni: “Attacchi Musk dal predellino della tua Tesla”. E il leader di Avs reagisce male (video)

L'affondo

“Il collega Fratoianni inveisce contro Musk dal predellino della sua Tesla”. L’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha scatenato l’ira del leader di Alternativa verdi e sinistra Nicola Fratoianni nell’aula del Parlamento. Il deputato di Avs ha fatto un gesto con la mano come per mandare a quel paese l’esponente di FdI e poi si è portato le mani alla bocca per evitare di proferire un’ulteriore risposta. Insomma, non la pren de molto bene…

Evidentemente, l’affondo di Bignami ha colpito in pieno il portavoce ambientalista e progressista, finito al centro delle polemiche per il possesso di una Tesla model Y, prodotta dall’azienda automobilistica del suo arcinemico Elon Musk. L’esponente di Avs aveva confessato di aver comprato la macchina elettrica anni fa con la moglie Elisabetta Piccolotti, anche lei parlamentare di Alternativa verdi e sinistra, che ha spiegato di averla acquistata “prima di sapere che Elon fosse pazzo e nazista”.

Bignami provoca Fratoianni e poi demolisce i 5 Stelle sul riarmo

Dopo Nicola Fratoianni, anche il Movimento 5 stelle è finito nel mirino di Galeazzo Bignami, che ha ricordato le grandi spese fatte dai pentastellati nel settore della difesa quando questi erano al governo, mentre ora vanno in piazza per la pace e si oppongono categoricamente al riarmo. “Avete firmato il 2% del Pdl (per la spesa sugli armamenti) e adesso noi dobbiamo onorare quell’impegno” ha aggiunto il capogruppo di FdI rivolgendosi ai colleghi del M5s: “Abbiamo capito che gli impegni assunti da voi con gli italiani non contano nulla, invece noi li onoriamo“.