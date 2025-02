Trump riabilita le cannucce di plastica: “Quelle di carta non funzionano. Basta, sono ridicole”

“La prossima settimana firmerò un ordine esecutivo per porre fine alla ridicola spinta di Biden per le cannucce di carta, che non funzionano. Torniamo alla plastica!”, ha scritto il presidente americano su Truth social. Donald Trump ci ha preso gusto con gli ordini esecutivi e adesso vuole cancellare ogni singolo ricordo dell’amministrazione precedente, compreso il materiale delle cannucce. Secondo il giornale The Hill, l’obiettivo dell’ex presidente Joe Biden era quello di eliminare totalmente l’utilizzo degli strumenti di plastica usa e getta nei servizi alimentari federali entro il 2027 e nelle operazioni governative in generale entro il 2035. La plastica è un composto che viene prodotto attraverso la miscela di petrolio e gas: la promozione di questo materiale potrebbe risultare una carta vincente per gli alleati di Trump nel settore energetico e in quello della plastica.

Trump torna alle cannucce di plastica, ma cosa c’è dietro?

Quando Biden ha parlato delle sue aspirazioni, la Casa Bianca aveva annunciato che la plastica stava “inquinando il nostro oceano, avvelenando l’aria delle comunità vicine agli impianti di produzione e minacciando la salute pubblica”. L’obiettivo di Trump adesso sembra quello di ribaltare l’ordine esecutivo ambientalista che Biden aveva firmato l’estate scorsa. La sostituzione della plastica è però un tema che sembra aver interessato anchei reparti governativi: infatti, secondo Forbes, nel 2022 il dipartimento degli Interni americano ha attestato di voler eliminare tutti i prodotti di plastica monouso entro il 2032. Tra i prodotti da eliminare nell’operazione erano inclusi contenitori di plastica per alimenti e bevande, bottiglie, cannucce, bicchieri, posate e sacchetti di plastica usa e getta.

Non è la prima volta che Trump si esprime contro le cannucce di carta, vale la pena ricordare che già nel 2020 attaccò la scelta di utilizzarle al posto di quelle in plastica durante un comizio: “Vogliono vietare le cannucce. Qualcuno ha provato quelle cannucce di carta? Non funzionano molto bene”. “Si disintegra mentre la bevi”, ha poi aggiunto disprezzandola.