Trump contro la Corte penale dell’Aja: “Non si permetta di indagare cittadini e alleati americani”

Donald Trump firmerà un ordine esecutivo contro la Cpi (corte penale internazionale), dopo averla accusata di aver preso di mira gli Usa e Israele, secondo le fonti dell’Nbc news. Questo provvedimento comprenderà sanzioni finanziarie e restrizioni sul visto verso funzionari non specificati della Cpi e ai loro familiari, che hanno aiutato nelle indagini del tribunale sugli alleati e sui cittadini statunitensi. La Cpi aveva già scatenato una reazione doppia dopo aver emesso i mandati d’arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant, oltre che per diversi leader di Hamas. Secondo l’ordine dell’amministrazione Trump, questa decisione ha creato una “vergognosa equivalenza morale”. Il tribunale dell’Aja aveva già emesso un altro mandato d’arresto sempre nello scorso anno nei confronti di Vladimir Putin a proposito della guerra in Ucraina.

Trump si schiera contro la Cpi e firmerà un nuovo ordine esecutivo

Il presidente americano non sembra avere profonde simpatie contro la Cpi, che in passato ha scelto di mettere un mandato d’arresto per Gallant e Neatanyahu, tenendo in considerazione la possibilità che entrambi avessero utilizzato “la fame come metodo di guerra”, limitando gli aiuti umanitari e bersagliando deliberatamente i civili durante la campagna militare israeliana a Gaza. Le accuse sono state respinte come “false” e “antisemite” dai funzionari dello Stato ebraico. La firma di questo ordine esecutivo, annunciata dall’Nbc news, sembra coincidere con la visita del premier israeliano a Washington martedì. Il soggiorno di Netanyahu è culminato con un incontro nello Studio ovale della Casa Bianca.