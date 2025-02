Trapani, doppio sfregio dei vandali alla statua della Madonna: decapitano Gesù Bambino e mettono una siringa nel capo mozzato

Vandali in azione a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, compiono un doppio sfregio alla statua della Madonna: decapitano Gesù Bambino e mettono una siringa nel capo mozzato. La statua sfregiata è una scultura collocata nell’area urbana denominata “Il Posto più bello del mondo” e raffigurante la Madonna con Gesù bambino in braccio. Ignoti hanno decapitato il bambinello, inserendo una siringa nel capo mozzato. Oltre alla testa in gesso è stato spezzato anche un piede di Gesù bambino. I vandali hanno anche imbrattato le panchine, i tavoli dell’area e i contenitori per la raccolta differenziata.

Trapani, doppio sfregio alla statua della Madonna e alla famiglia per cui è un simbolo

Quell’area ha un significato affettivo molto importante per l’intera comunità perché rappresenta per la famiglia Caleca un luogo di memoria per il figlio Francesco, morto nel 2020, a 22 anni, a causa di un incidente stradale proprio in quell’area, in Via Porta Fraginesi, arteria che dal centro cittadino conduce alla statale 187, in zona Madonna della Scala. I familiari di Francesco hanno presentato una denuncia alla polizia di Stato.

Il sindaco sullo sfregio: «Deriva sociale di disprezzo per i beni comuni»

«Siamo vicini alla famiglia Caleca che aggiunge dolore al dolore e auspichiamo, con le forze dell’ordine, di riuscire ad arginare questa deplorevole deriva sociale di disprezzo per i beni comuni con un percorso non solo di controllo e repressione, ma anche di educazione civica, necessaria per la formazione delle coscienze», dichiara in una nota il sindaco Giuseppe Fausto. Aggiungendo: «Ci auguriamo che al più presto si possa risalire agli autori di questi gravi ed ulteriori atti di vandalismo dopo quelli che hanno danneggiato Villa Olivia. Auspichiamo che i controlli avviati possano portare ad identificare chi compie questi gesti, a maggior ragione in un luogo che è un esempio virtuoso, e dove ogni singolo elemento è ricco di valori affettivi».

(Italpress)