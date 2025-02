Nelle scuole elementari di Pavia arriva la favoletta del coniglio gay che sposa un coniglietto maschietto…

“Marlon Bundo è il coniglio gay domestico di Mike Pence, vicepresidente USA noto, tra l’altro, per le sue posizioni omofobe. La tenera bestiolina è innamorata, ma di chi? Di un altro coniglio gay, Wesley! Un libro illustrato, per bambini di tute le età, per scoprire che la diversità non esiste. Anzi sì, perché siamo tutti diversi… ed è fantastico. Età di lettura: da 5 anni”, è la sinossi del libro “Marlon Bundo”, entrato nelle scuole primarie di Pavia, nel segno del “no gender” e nell’ambito del progetto “Far bene, star bene” contro le discriminazioni. Il libro, nella sua diffusione, porta con sè anche una raccomandazione. “Non importa se ami una coniglietta o un coniglietto”.

Il coniglio gay nelle scuole di Pavia

“Per realizzare questo percorso, che si compone di 50 laboratori (dieci per le scuole primarie, venti per le secondarie di primo grado e venti per quelle secondarie di secondo grado), si è attivata una collaborazione con l’associazione Coming Out, nella persona di Nicolò Angelini, che nel 2015 venne eletto presidente dell’Arcigay Pavia Coming Out”, scrive La Verità.

Un’iniziativa frutto dell’attività delle organizzazioni Lgbt per introdurre nelle scuole italiane materiali e racconti che promuovono concetti di sessualità e identità di genere del tutto inadeguati ai minori, come dimostrano anche le proteste dei genitori scattate in alcune scuole di Pavia, come racconta oggi La Verità. Dal canto suo, l’organizzazione cattolica Pro Vita & Famiglia ha deciso di agire lanciando una mobilitazione nazionale contro il Gender nelle scuole con una conferenza stampa davanti al Parlamento a Roma il prossimo 19 febbraio. I Pro Vita ricordano come lo scorso dicembre, in una scuola media di Lucca, un “Babbo Natale” ha regalato a tutti gli alunni un libro contenente storie di adolescenti gay, trans e figli di ‘due mamme’. “Episodi come questo sono all’ordine del giorno e testimoniano una vera e propria invasione ideologica nelle nostre scuole”, conclude l’organizzazione.