La bufala su Tik tok mette nei guai un gelataio Usa: col camioncino gira a caccia di migranti. Ma è tutto falso

La settimana scorsa, gli utenti di Tik tok hanno condiviso un video in cui si attesta che gli agenti di frontiera americani starebbero usando un camion di gelati per agire sotto copertura nel rimpatrio dei migranti, secondo quanto riportato dal Washington post. Il proprietario del furgone è Billy Settlemyers, un gelataio statunitense che da tempo gira con il proprio furgone della General Motors del 1985, che per anni ha scelto di decorare con un distintivo simile a quello della polizia e la scritta “Pattuglia del gelato” sul fianco del veicolo munito di 70 diversi gusti di gelato. Mentre girava per Las Vegas con la sua allegra musica che avvisava le persone della sua presenza, l’uomo notò che tutti quanti lo stavano fotografando, senza per questo però preoccuparsi più di tanto visto che il suo veicolo è solito attirare l’attenzione delle persone.

Gelataio Usa nel mirino di Tik Tok: lo accusano di girare col suo furgone a caccia di migranti

Ecco però che, dopo aver sbirciato tra i video e i post del social cinese di Tik tok, si ritrova a scoprire la presenza di un video che attribuisce al suo furgone il ruolo di pattugliatore al servizio degli agenti per l’immigrazione. Secondo il girato rinvenuto online e rilanciato dal Washington post, dunque, gli agenti americani per l’immigrazione avrebbero provato ad attirare le persone all’esterno. Attualmente, infatti, sempre secondo il quotidiano americano, agli agenti dell’Ice sarebbero insigniti del compito di arrestare almeno 1200 migranti al giorno. Cosa che ha messo sull’attenti tutti i clandestini presenti sul territorio, e fatto guardare con sospetto a quel camion di gelati…

Costringendo oltretutto il gelataio, preoccupato e intimorito, a rassicurare il pubblico in merito alle proprie attività lavorative. E questo nonostante la notizia sul coinvolgimento del furgone in presunte quanto stravaganti attività di controllo sul territorio si sia presto rivelata una bufala…

Il furgone dei gelati usato per espellere i migranti dagli Usa è una bufala

Non solo. Stando agli ultimi aggiornamenti sulla vicenda – relative sempre alle fonti del Washington Post – si apprende anche che il tiktoker che aveva riportato la falsa notizia sul furgone dei gelati usato dagli agenti di frontiera per espellere i migranti, si sia anche scusato per l’accaduto. Il gelataio però è rimasto comunque scottato e sull’allerta. Anche perché adesso pensa che qualcuno possa inveirgli contro mentre è alla guida, continuando a immaginare un suo coinvolgimento con le forze dell’ordine. Detto questo, però, il signor Settlemyers non ha alcuna intenzione di togliere il distintivo e la scritta dal suo furgone, visto che ha investito tempo e denaro per verniciarlo in quel modo, anche nel tentativo di scoraggiare i ladri.

«Non c’è nulla da temere da me e dal mio camion dei gelati», ha detto il lavoratore 56enne statunitense al Washington post. Ciò non toglie che, semntite e rassicurazioni a parte, una certa diffidenza resta e lo stesso sventurato gelataio ammette di comprenderne motivi e nervosismo di ritorno…