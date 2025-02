Immigrati clandestini e mazzette: arrestato il tesoriere Pd della Campania. Ora De Luca non ride più

Terremoto sul Pd in Campania e conseguentemente anche sul governatore Vincenzo De Luca. Nell’inchiesta della procura di Salerno che contesta a decine di indagati le accuse di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di oltre duemila cittadini extracomunitari, ma anche di corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio è stato arrestato e messo ai domiciliari anche Nicola Salvati, tesoriere regionale della Campania del Pd. Il partito, rende noto Antonio Misiani, commissario del Partito democratico in Campania, lo ha sospeso.

“In relazione all’inchiesta condotta dalla Procura distrettuale di Salerno che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 31 persone, il Pd Campania comunica – scrive Misiani in una nota – che il dott. Nicola Salvati, coinvolto nell’inchiesta in relazione alla sua attività professionale, ai sensi dello Statuto e del Codice etico del Pd e facendo salvo il principio di presunzione di innocenza, è stato cautelativamente sospeso dall’anagrafe degli iscritti del Pd e sollevato dal suo incarico di tesoriere del Pd Campania”.

Un’inchiesta sulle anomalie in Campania sul click day relative al decreto flussi. Sulle richieste sospette, che lasciavano temere anche l’ombra della criminalità organizzata era intervenuta con un atto formale il premier Giorgia Meloni, che nel giugno 2024 aveva presentato un esposto in Procura. Alla luce degli arresti di queste ore e delle migliaia di immigrati clandestini regolarizzati grazie al click day, fortemente voluto dai governi di centrosinistra, spicca il silenzio tombale del governatore De Luca. Un silenzio che viene ben spiegato da quanto dichiarato a caldo dallo stesso governatore della Campania. De Luca aveva infatti irriso la mossa della Meloni.

Quando De Luca rideva dell’iniziativa di Meloni

“Voglio esprimere il mio pieno sostegno a questa luminosa iniziativa di trasparenza e di legalità del presidente Meloni. Credo che l’onorevole Meloni non sia stata informata per tempo che la competenza in questa materia è totalmente dello Stato e del ministero dell’Interno”, aveva detto ironicamente il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, commentando l’esposto presentato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo per le domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari in Campania.

“Avrebbe potuto fare un viaggio più breve, anziché andare dal Procuratore Melillo andare dal Prefetto, oggi ministro, Piantedosi, che è il responsabile dei flussi migratori insieme con le Prefetture e le Questure. Dunque la competenza è totalmente del governo e del ministero dell’Interno”, aveva aggiunto sarcasticamente De Luca. Sarcasmo fuori luogo, come dimostra il clamoroso blitz dei carabinieri di queste ore.