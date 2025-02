Donzelli sbugiarda l’opposizione: “Pd coi libici, M5s con Cina e Maduro. Non vi preoccupavano i diritti umani?”

Centrodestra più che mai compatto dopo l’informativa il ministro della Giustizia Carlo Nordio e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul caso Almasri. Nell’aula di Montecitorio, il primo a intervenire è Giovanni Donzelli che rinfresca la memoria a Schlein e Conte. «Non vi siete fatti problemi di coscienza – ricorda il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia – quando avete stabilito la Via della Seta con la Cina e non vi preoccupavano i diritti umani in Venezuela quando il Movimento 5 Stelle scodinzolava da Maduro. E non vi siete preoccupati nemmeno dei diritti umani in Libia – incalza Donzelli – quando il 2 febbraio del 2017 Gentiloni e Minniti firmavano il memorandum tra Italia e Libia, o il 2 febbraio 2020 quando a confermare il memorandum c’erano Conte e il Pd».

Caso Almasri: la sicurezza nazionale è una cosa seria

La difesa della sicurezza nazionale «è una cosa seria, non è materia da propaganda becera, superficiale e sciatta, come abbiamo visto in questi giorni. Per fortuna al governo c’è Meloni e una maggioranza di centrodestra chiara, seria, coerente, che difende la sicurezza nazionale, e non chi fa i girotondi con i centri sociali. Rassegnatevi: ci siamo noi al governo, fatevene una ragione, e gli italiani sono tranquilli perché non ci faremo condizionare. Faremo ciò che abbiamo promesso agli italiani per fermare l’immigrazione clandestina e anche per riformare la giustizia. Messaggio chiaro a tutti: non ci faremo intimorire».

Nel corso della discussione generale, «abbiamo assistito alla sagra del pregiudizio e dell’ignoranza crassa rispetto alle norme che governano il nostro Paese», osserva in aula il deputato della Lega Davide Bellomo, replicando alle invettive dell’opposizione sulla gestione del caso Almasri. «Il governo ha fatto il proprio dovere rispettando le regole. È stato fatto cio’ che andava fatto nel merito e nel metodo», ribadisce Giorgio Mulè di Forza Italia.

Lupi: niente lezioni da Giuseppi

Non usa mezzi termini neanche Maurizio Lupi: Sul caso Almasri «il governo è scappato? No, è venuto a riferire. Il governo non è scappato – spiega il leader di Noi moderati – Dopo l’iniziale richiesta delle opposizioni di riferire in Aula, «è intervenuta un’informazione di garanzia. Un procuratore ha deciso di indagare i ministri Nordio e Piantedosi, il sottosegretario Mantovano, la premier Meloni, il governo: questa cosa fa del male alla magistratura, alle opposizioni e a noi che vogliamo onorare la politica». Sulla politica estera e sulla sicurezza «occorre responsabilità, non dividiamoci e non facciamo polemiche».

Non manca una frecciata al curaro al leader M5s. «Conte, lei ha definito la presidente del Consiglio come una persona che si è andata a inchinare rispetto a Donald Trump. Ma io ricordo che un certo Donald Trump definiva ‘il mio amico Giuseppi’ quando un certo presidente del Consiglio andava a Washington. Lei non ha neanche il senso del ridicolo».