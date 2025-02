Aereo medico si schianta a Philadelphia: 6 a bordo, tra cui una bimba. Filmato il momento dell’impatto (video)

Un nuovo incidente aereo sconvolge gli Usa, dopo lo schianto tra un elicottero militare e un aereo dell’American Airlines sui cieli di Washington che ha causato la morte di 67 persone. Stavolta la tragedia si è consumata a Philadelphia, dove un bimotore per il trasporto medico con sei cittadini messicani a bordo, fra cui una bambina che era in cura negli Stati Uniti, si è schiantato alle 18.30 ora locale, le 00:30 in Italia, trenta secondi dopo il decollo, in corrispondenza di una zona commerciale e residenziale molto popolata a nordest della città. L’incidente aereo di Philadelphia è stato ripreso in video da diversi cittadini e le impressionanti immagini, compresa quella del momento esatto dello schianto, sono presto rimbalzate sui social.

Il dolore di Trump: «Altre anime innocenti sono andate perse in questo triste incidente»

«Altre anime innocenti sono andate perse in questo triste incidente», ha commentato il presidente degliStati Uniti, Donald Trump, sulla sua piattaforma social Truth, una volta appresa la notizia.

L’incidente aereo a Philadelphia

L’aereo, che era diretto a Tijuana, ha preso fuoco al suo impatto con il terreno. Le fiamme si sono propagate ad alcune case. Secondo quanto emerso, a bordo, oltre alla bambina, c’erano la madre, un pilota, un copilota, un medico e un paramedico. «Non possiamo confermare che ci siano sopravvissuti», ha dichiarato la Jet Rescue Air Ambulance, che operava il Learjet 55. La piccola paziente era stata curata all’ospedale pediatrico di Shriners di Philadelphia. Secondo alcune fonti lo stesso velivolo era utilizzato per le emergenze mediche.

Nessuna speranza per i passeggeri, le autorità temono vittime a terra

Il timore delle autorità è che ci possano essere vittime anche a terra. I soccorritori hanno continuato a lavorare incessantemente, mentre le strade nei dintorni dello schianto sono state chiuse e i cittadini sono stati invitati a evitare la zona. Lo stato della Pennsylvania «sta fornendo tutte le risorse necessarie in relazione allo schianto di un piccolo aereo a Philadelphia», ha spiegato il governatore Josh Shapiro, assicurando su X aggiornamenti in tempo reale. Sul caso indagano la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board, le stesse agenzie investite delle indagini sulla tragedia di Washington.