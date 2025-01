Vittorio Feltri definitivo: “Sinistra senza fantasia, hanno fatto diventare fascista pure Musk”

Vittorio Feltri ad alzo zero contro le contestazioni dell’opposizione al governo Meloni. Intervistato da Il Foglio, il giornalista fondatore di Libero liquida da par suo le critiche secondo cui i veri “dazi” per la premier sarebbero rappresentati dai suoi ministri: “Ma per carità. E’ il solito ritornello”. Pura fantasia? “No. Semmai è assenza di fantasia. La classe dirigente scarsa è una solfa che si ripete e che si alterna alla cantilena sul fascismo. Pensiamo pure a quel riccone americano che ha fatto il saluto romano…”.

Anche lui lo “hanno fatto diventare fascista” mentre il suo, con il braccio teso, “era il saluto romano di Giulio Cesare. E mi pare evidente”. Fattuale? “Fattuale”. “Semmai era un gesto – continua Feltri- che indicava la volontà di lanciare il cuore oltre l’ostacolo”.

Feltri parla poi del caso Santanchè. Un rinvio a giudizio non è una sentenza. Un rinvio a giudizio è un rinvio a giudizio. E poi…”. Cosa? “Poi stiamo parlando del reato di falso in bilancio. Suvvia”. Dunque, di cosa stiamo parlando? “Del nulla”. E “il falso in bilancio è un reato del cazzo. E’ una cretinata. E fino a prova contraria, comunque, col rinvio a giudizio per Daniela Santanché non è cambiato niente”.

Feltri: lasciate in pace Santanché

Il direttore editoriale del Giornale e fondatore di Libero ribadisce: “Un rinvio a giudizio non è determinante, e quindi non capisco perché chiedano a Santanché di dimettersi” mentre a proposito delle pressioni che arriverebbero da una parte di FdI imbarazzata da questa situazione commenta: “Che scemenza. Ma come si fa a non capire che queste polemiche, e questi finti imbarazzi, danno benzina agli sproloqui dell’opposizione?”.

Inoltre, Feltri non vede alcun parallelo con Sangiuliano: “Lo svolgimento non è lo stesso: nel caso dell’ex ministro della Cultura, che io conosco bene, avendolo assunto in tempi antichi al Giornale, non c’era un rinvio a giudizio. Non c’era nulla. C’era, al limite, l’incapacità di maneggiare gli affari femminili. Gestione per la quale bisogna essere un poco esperti, altrimenti si presta il fianco alla schiuma volgare della stampa che ti perseguita. Anche per invidia. A maggior ragione se sei uno di loro, se sei un giornalista. Di fondo ai due casi, semmai, c’è la confusione tra questioni comportamentali, giudizi morali e beghe giudiziarie”. Cose che si assestano su piani separati? “Sicuramente. Io penso che fino al giorno della sentenza Santanché dovrebbe essere lasciata in pace”.