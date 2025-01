Trump, rumors sulla cerimonia d’insediamento: Meloni ricevuta prima di Starmer? L’eventualità agita la sinistra

A una settimana dall’insediamento, le attese per il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca si mescolano a anticipazioni e rumors che impensieriscono la sinistra di casa nostra e quella d’oltreoceano (e d’oltremanica). I dem di mezzo mondo tremano e si piazzano preventivamente sulle barricate dopo le ultime indiscrezioni rilanciate dal Guardian, secondo cui – rompendo gli schemi cerimoniali e i riti diplomatici tradizionali – il neo eletto presidente Usa potrebbe decidere di incontrare Giorgia Meloni prima del premier inglese Keir Starmer, come invece il protocollo prevede di solito.

Trump, i rumors sulla cerimonia con la Meloni ricevuta prima di Starmer agitano le sinistre

Certo non è una novità dell’ultim’ora che il tycoon tornato ad essere l’inquilino della Casa Bianca, eletto nel novembre scorso a furor di popolo, abbia scelto Giorgia Meloni come interlocutrice privilegiata. Ma non è altrettanto trascurabile considerare che, da prassi, nella cerimonia d’insediamento presidenziale, l’onore diplomatico del primo incontro spetti all’alleato inglese con cui l’America condivide origini e passato comuni e, non ultimo, la vittoria nella seconda guerra mondiale. Proprio copme non è insolito che Donald Trump sparigli le carte sul tavolo, apponendo la sua firma su novità istituzionali e colpi di scena internazionale.

Le indiscrezioni del “Guardian” e l’allarme di Downing Street che teme una “figuraccia” di Starmer

In questa ottica, allora, si inserisce il Guardian che, anticipando le mosse di Trump, e leggendo tra le righe degli ultimi accadimenti, spiega come il possibile gesto del neo presidente eletto possa rivoluzionare il protocollo cerimoniale e impensierire al tempo stesso vertice e staff del numero 10 di Downing Street, con carnet della giornata ribaltato. E Starmer descritto come “tremante” alla prospettiva. Come sottolinea Libero quotidiano sul punto, infatti, «se l’indiscrezione venisse confermata, per lui si tratterebbe di una figuraccia senza precedenti».

Trump potrebbe incontrare prima i capi di governo a lui più affini? L’indiscrezione prende piede anche a Parigi

Non solo. Nonostante l’incertezza di fonti e possibilità al vaglio, come riferisce sempre Libero riportando indiscrezioni e supposizioni sulla vicenda, «anche secondo Peter Ricketts, ex ambasciatore del Regno Unito a Parigi, Trump potrebbe incontrare prima i capi di governo a lui più affini, “alleati fedeli”, come li ha soprannominati il neopresidente eletto degli Usa».

Cerimonia d’insediamento alla Casa Bianca, protocollo rivisitato?

Del resto, se i più tentando di calmare le acque, si affannano a rilevare come nella sua prima volta alla Casa Bianca Trump aderì agli schemi collaudati senza dare spazio a soprese e sconvolgenti innovazioni, e nel 2017, al debutto del primo mandato, rispettò convenzione diplomatica e tradizione cerimoniale incontrando la premier del Regno Unito Theresa May prima di tutti gli altri. Altri, più maliziosamente insinuano a riguardo che se May, in ogni caso, era a capo dei conservatori Tory. Starmer invece è leader del partito laburista…

Londra corre ai ripari per evitare “lo smacco”

Ma Trump, si sa, non è personalità incline a smentite o giustificazioni di sorta. Fatto sta che comunque – sempre stando ai rumors alimentati dai media britannici – il Foreign Office sarebbe già al lavoro per far fronte al possibile “smacco”, consigliando al capo del governo inglese «una risposta che salvi la faccia nel caso in cui dovesse finire in fondo alla lista».

Trump, Meloni ma anche Orban in pole position per la sfilata di Capi di Stato e di governo alla Casa Bianca

Anche perché, a quanto è dato di capire, non ci sarebbe soltanto la premier Meloni in pole position per incontrare Trump nella stanza ovale dopo l’insediamento del 20 gennaio. Subito dopo la nostra premier, infatti, salterebbe all’occhio anche la posizione avanzata del premier ungherese Viktor Orban. E la sfilata di Capi di Stato e di governo alla Casa Bianca per parlare dei rapporti con gli Usa nei quattro anni della nuova presidenza: o meglio l’ordine di ricevimento e apparizione, si tinge di venature a cui il presidente Usa saprà sicuramente dare la sua impronta e firma internazionale…