Trump, primo atto: un calcio alla ideologia gender. Niente “X” sul documento, o sei maschio o sei femmina

Donald Trump firmerà oggi un ordine esecutivo, fortemente identitario, per mettere al bando quella che viene definita “l’ideologia gender”. La misura è tesa ad annullare le iniziative adottate dall’amministrazione Biden, imponendo alle agenzie federali di considerare maschi biologici e femmine biologiche come due sessi separati, richiedendo di mettere solo la casella ‘maschio’ e ‘femmina’ nei loro formulari, come quello per i passaporti in cui l’amministrazione Biden ha inserito la possibilità di mettere una X nella casella del genere.

Donald Trump dice basta alla ideologia gender

La misura avrà un impatto anche nella gestione di prigioni federali e centri per migranti, dove si avranno “spazi riservati ad un solo sesso”, e nel divieto di usare fondi federali per le transizioni di genere, misura che potrà avere sempre impatto su detenuti e migranti nei centri. “Il governo federale non promuoverà più l’ideologia di genere“, affermano dallo staff di Trump, sottolineando che “assicureranno che gli americani hanno il diritto di espressione” che può essere ostacolato quando “alla gente viene chiesto di usare pronomi preferiti”, riferendosi alla prassi di scegliere il genere con cui ci si identifica.

Con un secondo ordine, anche questo fortemente ideologico, si metterà fine “ai programmi radicali e che provocano sprechi del Dei”, l’acronimo, odiatissimo dalla destra Usa, che indica la ‘diversità, uguaglianza e inclusione” rafforzata dall’amministrazione Biden negli uffici federali. L’ordine è teso a “smantellare la burocrazia del Dei, compresi i programmi di giustizia ambientale, le grant, il piano di azione e le iniziative legate all’equità”.