Terzo mandato, la Lega sta con Zaia ma nel centrodestra c’è ottimismo: “Veneto, si troverà la quadra”

Sereno, poco nuvoloso, nonostante si parli del Veneto: nessuna burrasca in vista, solo turbolenze su cui un po’ tutti, nel centrodestra, contano di recuperare la rotta. “E’ stato un Consiglio federale dove all’unanimità la Lega, essendo un partito del territorio, giustamente si vuole tenere le regioni dove governa, il buon governo… E poi è interesse della Meloni, alla fine, trovare una soluzione soddisfacente che faccia sì che alleati leali e collaborativi siano soddisfatti”, ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo parlando del Veneto, uscendo dalla riunione del Federale del suo partito, durato due ore e svoltosi nella sala Salvadori del palazzo dei gruppi di Montecitorio.

Il governatore del Veneto Luca Zaia, che da giorni pone il tema del terzo mandato in Veneto, che il governo ha escluso, è intervenuto in video collegamento. C’è “totale sintonia e condivisione” degli obiettivi fra Matteo Salvini, Luca Zaia e l’intero consiglio federale della Lega, si legge in una nota del partito. “Il Veneto è un modello di buon governo apprezzato a livello nazionale e internazionale. Per la Lega, squadra che vince non si cambia”, conclude la nota.

Il terzo mandato per Zaia: la Lega sta col governatore ma Giorgetti non vede rotture

Tra i presenti, anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (nella foto mentre si allontana dalla riunione). A domanda specifica sul sostegno a Zaia, Giorgetti ha risposto: “Assolutamente si”. E alla domanda se si troverà una quadra con gli alleati, Giorgetti ha risposto: “Ma si trova, si trova”.

L’ottimismo di FdI e di Forza Italia

Ottimismo, rispetto a una intesa politica sul Veneto e sul nodo del terzo mandato, viene espresso un po’ da tutti gli esponenti del centrodestra. “La compattezza dei nostri alleati è sempre garanzia di un confronto sereno che sono sicuro porterà il centrodestra alla scelta del miglior candidato per guidare la Regione per i prossimi 10 anni”, dice Luca De Carlo, senatore di Fratelli d’Italia. Posizioni soft anche da Forza Italia. Il Veneto? “Non diciamo si o no a Zaia, il dibattito è sul terzo mandato, noi pensiamo che due siano più che sufficienti per fare il lavoro necessario. Tosi? Proposto alla coalizione, non lo abbiamo candidato”, dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.

Il messaggio ai leghisti del ministro Lollobrigida

Nel governo, questa mattina, si era espresso il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a “Repubblica“: “Centrodestra separato in Veneto? A me sembra incomprensibile. I nostri elettori hanno sempre voluto l’unità. E noi facciamo di tutto per tenere insieme la coalizione. In Veneto ci sono stati governatori della Lega, ma anche di altri partiti, come Forza Italia. Fa bene Zaia a parlare degli interessi del suo partito, il Carroccio, cosi’ come per me prima vengono i cittadini, poi Fd’I e poi il centrodestra, ma a patto di non sfasciare il giocattolo perché squadra che vince non si cambia”. Il tetto ai mandati secondo il ministro è “legittimo, qualche anno fa Zaia stesso rivendicava di essere stato lui a introdurre le regole sui mandati”.