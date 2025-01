Telefonata Meloni-Biden, congedo nel segno di amicizia e stima: “Grazie per il ruolo leader dell’Italia in G7, Nato e Ue”

Giorgia Meloni lo ha dimostrato coi fatti in missioni, bilaterali e vertici allargati. E lo ha ribadito verbalmente ancora una volta due giorni fa nel corso della conferenza stampa di fine anno slittata al 9 gennaio: alla base del suo agire politico una capacità di dialogo a 360 gradi con tutti i leader con cui è chiamata a confrontarsi, da Biden a Trump (tanto per fare un esempio). Ora, la telefonata intercorsa tra la premier e e il presidente Usa uscente, dopo l’annullamento del viaggio in Italia del leader americano – a causa dei devastanti incendi che in California hanno finora provocato 11 morti e danni stimati per 150 miliardi – lo conferma una volta di più, sia sui temi affrontati, che per i toni del colloquio telefonico.

Telefonata tra Meloni e Biden, il saluto del presidente Usa tra amicizia e stima

E allora, come fa sapere Palazzo Chigi: «Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, al quale ha voluto anzitutto esprimere i sentimenti di solidarietà suoi personali e del Governo italiano per le terribili devastazioni causate dagli incendi in California». E ancora. «Nel corso del colloquio – prosegue il comunicato – il Presidente del Consiglio ha trasmesso al Presidente Biden il profondo ringraziamento e apprezzamento per la straordinaria collaborazione intrattenuta nel quadro delle eccezionali relazioni bilaterali e su tutti i temi di politica internazionale, come confermato anche nell’ambito della Presidenza italiana del G7».

Il presidente Usa ribadisce sinergia e proficua collaborazione sui temi dell’agenda internazionale

Non a caso, al riguardo, «il Presidente Biden – sottolinea la nota di Palazzo Chigi – ha voluto ricordare, in particolare, l’importanza del risultato raggiunto con l’accordo per l’erogazione a favore dell’Ucraina di prestiti per 50 miliardi di dollari, a valere sui profitti derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati».

Telefonata Meloni-Biden e la «partnership strategica» che lega Roma e Washington

Un rapporto di proficua sinergia e stima, quello che anche quest’ultima telefonata tra Giorgia Meloni e Joe Biden ha confermato, che il presidente Usa in procinto di congedarsi dalla Casa Bianca ha avuto modo di ribadire anche recentemente in occasione di un incontro alla Casa Bianca avvenuto in autunno con la comunità italo-americana. Un evento in cui il presidente Usa ha rilanciato «la profonda amicizia» e la «partnership strategica» che lega Roma e Washington.

Le parole di stima di Biden a Meloni per aver saputo consolidare «il ruolo dell’Italia sulla scena globale»

Ma anche per manifestare una non usuale attestazione di stima nei confronti della premier italiana, di cui Biden ha sottolineato anche in quell’occasione la «gestione straordinaria della presidenza del G7». I «contributi italiani alla sicurezza transatlantica attraverso la Nato». E la «forte leadership nell’Unione Europea» messi in campo da «una leader donna» che ha saputo consolidare «il ruolo dell’Italia sulla scena globale, importante non solo per l’America. Ma per il mondo».