Tagliò i fondi ai vigili del fuoco: bufera di critiche sul sindaco democratico di Los Angeles

Nei giorni scorsi un drammatico incendio ha travolto la città di Los Angeles in California e il sindaco democratico Karen Bass ha ricevuto una pioggia di critiche per non aver gestito la vicenda. Mentre le fiamme divampavano nella città degli angeli, la donna politica americana si trovava all’estero per una visita in Ghana. Ma le colpe del sindaco non finiscono qui, infatti Bass in passato ha scelto di tagliare i fondi da destinare al corpo dei vigili del fuoco. Le critiche verso il primo cittadino di Los Angeles sono arrivate anche da Donald Trump, che sul social Truth ha criticato il sindaco e il governatore Gavin Newsom per la “grave incompetenza” nella gestione dell’emergenza. Anche Rick Caruso, suo avversario alle scorse elezioni cittadine non ha risparmiato il proprio commento negativo: “questa è stata una cattiva gestione da parte della città e sarò molto onesto, abbiamo un sindaco che sta fuori dal paese e una città che sta bruciando” aggiungendo che il disastro prima o poi sarebbe successo e dunque “ciò che è prevedibile è prevenibile e chi sta pagando il prezzo sono tutte queste persone e le loro case”.

Tagliò i fondi ai vigili del fuoco: ora il sindaco democratico di Los Angeles resta in silenzio

Secondo quanto riportato da Fox news, il sindaco non avrebbe rilasciato dichiarazioni a un reporter che le aveva chiesto informazioni sull’incendio, preferendo il silenzio a una rettifica. L’esponente democratica ha persino rifiutato di spiegare se avesse qualche “rimpianto”, per aver tagliato i fondi dei pompieri di Los Angeles lo scorso anno. l’umiltà non sembra essere un segno distintivo per i democratici americani di oggi, basti pensare al fatto che Kamala Harris abbia rifiutato di salutare molti dei presenti al funerale di James Carter, compreso The Donald. Bass ha provato a giustificare la sua assenza in ogni modo, dicendo di aver preso ” il percorso di ritorno più veloce” su un aereo militare americano e di essere stata “in grado di stare al telefono per tutto il tempo del volo” durante l’emergenza: un’altra scelta che non brilla per la sicurezza. Stando alle altre notizie riportate da Foxnews, gli utenti dei social media hanno accusato Bass di essere un’ipocrita.