Inferno a Los Angeles per l’incendio scoppiato sulla collina dei vip: decine di migliaia gli evacuati (video)

Sono ore drammatiche a Los Angeles, dove un vasto incendio ha costretto migliaia di persone a evacuare le colline che sovrastano la città. Il capo dei vigili del fuoco della città, Anthony Marrone, ha parlato di almeno due vittime civili, sebbene la causa del decesso sia al momento «sconosciuta», e di «un numero significativo» di persone rimaste gravemente ferite. Le autorità hanno indicato in circa 80mila persone, fino al pomeriggio di oggi, il numero di quanti hanno ricevuto l’ordine di lasciare la casa. Tra loro ci sono anche diversi attori. L’incendio è scoppiato nella tarda mattinata nel quartiere di Pacific Palisades, la cosiddetta “oasi di Hollywood”, a nord-ovest della città, tra Malibù e Santa Monica. Le fiamme, alimentate dai forti venti, hanno devastato, allo stato attuale, oltre 900 ettari di territorio e distrutto mille strutture. Tra gli edifici evacuati anche il Jet Propulsion laboratory, prestigioso centro di ricerca della Nasa. Nel tentativo di domare l’incendio di Los Angeles sono impegnati più di 1.400 vigili del fuoco, ma la situazione è attualmente descritta come in peggioramento.

Oltre 80mila evacuati e 200mila persone senza elettricità

Molti residenti sono fuggiti in preda al panico, con solo pochi averi e i loro animali domestici. Più di 200mila persone sono senza elettricità nella contea di Los Angeles, secondo poweroutage.us, un database che tiene traccia e aggrega in tempo reale le interruzioni di corrente negli Stati Uniti. Le autorità hanno identificato «molte strutture già distrutte», ha spiegato il governatore della California Gavin Newsom durante una conferenza stampa.

La fuga dei vip dalle ville minacciate dall’incendio di Los Angeles

Fra coloro che hanno dovuto lasciare le loro case ci sono anche alcuni attori, tra i quali Mark Hamill, il Luke Skywalkewr di Star Wars, Mandy Moore, nota anche per la sua produzione come cantante, e James Woods, che ha dato il volto, tra l’altro, all’indimenticabile Max di C’era una volta in America. Molti vip, inoltre, seguono con apprensione quanto accade sotto i loro occhi, riferendo, commentando e postando video sui social.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they’re in, and there’s another person and a dog. I have no idea why they didn’t evacuate or what happened to them. Let’s hope they’re okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

Le testimonianze degli attori che hanno dovuto lasciare le loro case

Hamill su Instagram ha raccontato di essere stato evacuato «all’ultimo minuto, c’erano piccoli incendi su entrambi i lati della strada». Si tratta, a suo avviso, ha aggiunto, del «più orribile» incendio dopo quello di Kinneloa nel 1993. Woods ha twittato in diretta i video dell’incendio con scene di fiamme che lambivano il terrazzo della sua casa e investivano la casa di un vicino. Ore dopo, ha rivelato che erano scattati i rilevatori di fumo anche nella sua abitazione che stava andando a fuoco: «Non potevo credere che la nostra bella casetta sulle colline avesse resistito così a lungo. Sembra di perdere una persona cara», ha detto, sottolineando che si tratta di una situazione che «mette alla prova la tua anima, perdere tutto in una volta». Moore ha raccontato di essere scappata insieme ai suoi figli e agli animali domestici, «pregando e ringraziando i primi soccorritori». Anche l’attore e regista Dan Levy, sindaco onorario della comunità di Pacific Palisades, e star della sitcom Schitt’s Creek ha dovuto lasciare il suo quartiere avvolto da «un fumo piuttosto nero e intenso».

Sui social le preghiere per i soccorritori

Tra le star che hanno dovuto lasciare le proprie case vista la situazione di pericolo, anche l’attrice comica di 2 Broke Girls, Whitney Cummings e Kaley Cuoco, attrice di Big Bang Theory. Altre testimonianze sono arrivate da Billie Eilish, che descritto come «devastanti» le scene cui stanno assistendo, e da Khloe Kardashian che ha avuto un pensiero per i primi soccorritori: «Il vostro altruismo, la vostra resilienza e i vostri sforzi instancabili per proteggere le vite e le comunità sono profondamente apprezzati. Siete dei veri eroi e vi siamo incredibilmente grati per tutto quello che fate». Al plauso per i pompieri si è aggiunto anche quello di Chris Pratt, Star Lord nei Guardiani della Galassia: «Grazie ai coraggiosi vigili del fuoco e ai primi soccorritori che stanno lavorando instancabilmente per proteggere vite. Siete dei veri eroi e vi siamo infinitamente grati per il vostro sacrificio e il vostro coraggio».

The footage from the Palisades Fire in Los Angeles is insane. Please be praying for everyone caught in the middle of this and for the fire fighters and first responders putting their lives on the line tonight. 🙏🙏 pic.twitter.com/ItoWQd9tlM — Charlie Kirk (@charliekirk11) January 8, 2025

Le fiamme minacciano la casa di Thomas Mann e Villa Aurora

Fra le strutture minacciate dall’incendio ci sono anche due istituzioni culturali tedesche: la Casa di Thomas Mann e Villa Aurora. «Non riusciamo a esprimere a parole i nostri sentimenti in questo momento», si legge in un comunicato dei due centri culturali, profondamente scioccati dalle immagini degli incendi a Los Angeles. Il personale e i borsisti della Casa Thomas Mann e di Villa Aurora sono al sicuro, hanno assicurato, spiegando che «gli effetti degli incendi sulle nostre due case saranno pienamente visibili solo nei prossimi giorni».