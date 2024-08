Panico a Londra, incendio alla Somerset House: 125 pompieri e 15 autopompe per domare le fiamme (video)

Le fiamme e la colonna di fumo che sovrastano il cielo di Londra e invadono Somerset House, in pieno centro a Londra, gettano nel panico turisti e residenti, che a mezzogiorno di oggi si sono ritrovati col naso all’insù a guardare il tetto della famosa residenza nobiliare trasformata in museo e centro culturale sede di molti eventi di richiamo minacciato da un incendio partito dal tetto. Ma il direttore del trust che gestisce Somerset House, Jonathan Reekie, ha subito provveduto a rassicurare tutti: personale e visitatori della galleria sono stati evacuati e non erano presenti opere d’arte nelle sale interessate dall’incendio.

Incendio a Somerset House: tutta Londra a testa in su

Non solo. Mentre da una parte del tetto dell’edificio neoclassico ricostruito quasi 250 anni fa, dopo che la Somerset House originale era stata demolita, il London Ambulance Service invitava le persone a evitare l’area a causa del fumo intenso. E consigliava alle attività locali di tenere porte e finestre chiuse. Nel frattempo, 125 i vigili del fuoco arrivavano sul posto per contrastare domare le fiamme che si sono sviluppate intorno a mezzogiorno di oggi (ora locale), per cause ancora sconosciute.

Incendio a Somerset House, 125 pompieri mobilitati e 15 autopompe in funzione

Una densa nube di fumo è rimasta però visibile anche da molto lontano ancora a lungo. «Il sito è chiuso e i dipendenti sono al sicuro», hanno continuato a ribadire nelle prime ore i media britannici, su indicazione dello staff dello spazio usato come hub culturale. Un edificio storico che ha fatto da set a diversi film celebri.

Dipendenti evacuati e opere d’arte al sicuro. Ma il fumo invade il “cortile del cinema”

Come ricorda il Tgcom24, tra l’altro, «il cortile del palazzo inaugurato nel 1796 ospita concerti in estate. E una famosa pista di pattinaggio sul ghiaccio in inverno, che appare nel film del 2003 Love Actually. Ed è anche apparso in due film di James Bond, in The Duchess con Keira Knightley e Ralph Fiennes. Oltre che nell’horror di Tim Burton Sleepy Hollow.