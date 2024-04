A Copenaghen la Borsa brucia come Notre Dame a Parigi: crolla la guglia (video)

Un violento incendio è scoppiato questa mattina alla Borsa di Copenaghen, un edificio risalente al 17mo secolo. La celebre guglia alta oltre 50 metri è crollata dopo essere stata avvolta dalle fiamme. Nell’edificio non rimane più nessuno. I servizi di emergenza sul posto stanno cercando di salvare le opere d’arte custodite all’interno. Nelle immagini pubblicate sui social da Le Direct Info, il momento del crollo della guglia.

Incendio a Copenaghen, il crollo della storica guglia della Borsa

“Immagini terribili dalla Borsa questa mattina. 400 anni di patrimonio culturale danese in fiamme”. Così il ministro della Cultura della Danimarca, Jakob Engel-Schmidt, ha reagito su X alle notizie sul devastante incendio. Immagini che ricordano l’incendio scoppiato esattamente cinque anni fa, tra il 15 e il 16 aprile del 2019, a Parigi, con la Cattedrale di Notre-Dame avvolta dalle fiamme partite dal sottotetto alla base della guglia.

“E’ commovente vedere come i dipendenti di Børsen, i servizi di emergenza e cittadini di Copenaghen di passaggio collaborano per salvare tesori d’arte e immagini iconiche dall’edificio in fiamme”, ha aggiunto il ministro danese su X