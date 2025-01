Stupro: condannato lo psichiatra Marcello Grasso, fratello del giudice di sinistra ed ex presidente del Senato

Violenza sessuale nei confronti di tre donne: nove anni di carcere, questa la sentenza del tribunale di Palermo nei confronti del noto neuropsichiatra Marcello Grasso, 74 anni, fratello dell’ex procuratore antimafia Pietro Grasso, simbolo dei giudici di sinistra, parlamentare e presidente del Senato. Le tre vittime avevano riferito di avere subito presunti abusi sessuali nello studio del neuropsichiatra. L’imputato dovrà ora anche risarcirle: il tribunale ha disposto provvisionali per 80 mila euro complessivi. Il professionista è stato interdetto dalla professione medica per 5 anni.

Lo stupro, il video e le testimonianza contro Marcello Grasso

Nel video registrato dalla famiglia si vede una paziente che si sarebbe spogliata, pur consapevole che non era una cosa opportuna per capire fin dove il medico volesse arrivare.

“Grasso – scrive oggi Repubblica – venne arrestato nel marzo del 2021 dopo la denuncia di tre pazienti che raccontarono di aver subito abusi sessuali mascherati da viaggi emozionali per vincere le loro fragilità. Percorsi che in realtà secondo i giudici nascondevano gli abusi sessuali. Le tre vittime, assistite dall’avvocato Monica Genovese, erano parte civile nel processo. L’imputato ha sempre respinto le accuse, sostenendo di aver soltanto curato le pazienti, alcune erano giovanissime studentesse universitarie, anche prendendo in prestito una tecnica utilizzata in ambito teatrale. Durante le sedute veniva utilizzato un costume di burlesque nello studio del medico dove sarebbero avvenuti gli abusi”.