Sinistra in cattedra, lezioni anti-Meloni: a Bolzano un prof (armato) denunciato per scritte offensive

Sarebbe l’autore di alcune scritte presenti su un quadro elettrico dell’illuminazione pubblica, una delle quali in inglese offensiva nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per questo motivo un uomo, insegnante in un istituto della provincia di Bolzano, è stato denunciato dai carabinieri di Bolzano dopo essere stato trovato con un taser, uno spray al peperoncino, un’asta telescopica con impugnatura, un coltello a serramanico, 2 kubotan e diversi pennarelli indelebili.

L’insegnate, quando è stato fermato da una pattuglia della sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bolzano, era incappucciato e ha tentato di giustificarsi riferendo di voler cancellare quanto scritto: deve rispondere di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, detenzione e porto abusivo di armi, porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Bolzano, l’indignazione della destra per il prof che insultava la Meloni

“Mi vergogno dal fatto che nella mia città possano esistere simili individui: personaggi che si aggirano per le strade di Bolzano e che potrebbero essere gli autori di atti vandalici e di scritte offensive nei confronti di Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio”, scrive la presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, Udc e Maie Michaela Biancofiore a proposito della denuncia di un docente per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, detenzione e porto abusivo di armi e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’esponente politica bolzanina aggiunto di provare “ancora più disgusto considerando che questo personaggio, che andava in giro con taser e coltello a serramanico, sarebbe un insegnante. Un ruolo che dovrebbe portare a formare le generazioni future”. Michaela Biancofiore ha aggiunto “un plauso ai Carabinieri che sono intervenuti per fermarlo, nonostante avesse provato a scappare”.

“Mi chiedo cosa abbiano da insegnare agli alunni simili maestri. Al di là delle idee politiche e dei reati commessi, un insegnante che lavora per lo Stato e offende il presidente del Consiglio dovrebbe avere il buon gusto di dimettersi. Spero che il Ministro Valditara prenda seri provvedimenti perché casi simili non si ripetano”, ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.