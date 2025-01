Sgombero della Vela Rossa di Scampia. Piantesosi: “Un passo decisivo per il territorio”

Dopo anni di attesa, promesse e sofferenze, la storia della Vela Rossa di Scampia giunge finalmente al suo epilogo. Le ultime undici famiglie che ancora abitavano nella struttura hanno lasciato le loro case. Senza proteste, senza clamori, se ne sono andate portando con sé frammenti di un passato fatto di precarietà e abbandono. «Questo risultato rappresenta un passo decisivo verso il riscatto di un territorio che per troppo tempo è stato sinonimo di degrado e difficoltà», ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Con loro si chiude un capitolo amaro per Napoli e per l’Italia intera, mentre si apre una nuova pagina con il progetto Restart Scampia.

La Vela Rossa torna all’ordine

Le operazioni di sgombero, condotte con un dispiegamento congiunto di forze di Polizia, vigili del fuoco, servizi sociali e personale sanitario della Asl Napoli 1 Centro, segnano l’inizio di una trasformazione epocale per il quartiere. Con la demolizione dell’ultima Vela, l’area sarà finalmente liberata dalla criminalità per accogliere spazi verdi, abitazioni moderne, scuole e infrastrutture a norma. Una visione che sembrava lontana, ma che oggi diventa concreta grazie alla determinazione delle istituzioni e al supporto finanziario dei fondi del Pnrr.

Scampia: dall’emergenza al progetto di rinascita

Non è stata una strada facile. Il crollo della Vela Celeste il 22 luglio 2024, che causò la morte di tre persone e il ferimento di undici, tra cui molti bambini, rappresentò un tragico punto di svolta. Da quel momento, le procedure di sgombero e abbattimento subirono un’accelerazione drastica, ulteriormente rafforzata dal cedimento di una passerella nella stessa Vela Rossa a novembre. Di fronte a un’emergenza divenuta insostenibile, il Comune di Napoli ha erogato contributi di autonoma sistemazione (Cas) per garantire una transizione dignitosa alle famiglie coinvolte. Sono «2500 le persone che ne saranno destinatarie», secondo quanto detto dal prefetto di Natale, Michele di Bari, a margine della conferenza stampa.

Piantedosi: “È possibile riscrivere il futuro di intere comunità”

«Attraverso la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e cittadini, è possibile riscrivere il futuro di intere comunità», ha sottolineato Piantedosi. «Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo, a partire dal prefetto di Napoli, dal Sindaco e dalle forze dell’ordine, che con determinazione e dialogo hanno reso possibile una soluzione condivisa, garantendo dignità a ogni famiglia coinvolta».

Manfredi: «Abbiamo dimostrato che lo Stato c’è»

«Abbiamo dimostrato che lo Stato c’è, sa imporre il rispetto delle regole, ma sa anche essere comprensivo», ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ringraziando «gli uffici comunali, l’Asl, la Regione, il Governo, le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno partecipato alle attività che sono state realizzate perché questa – ha sottolineato – è davvero un’operazione storica per la città di Napoli».

Una visione che si realizza

Il progetto prevede la demolizione delle Vele Rossa e Gialla, mentre la Vela Celeste, dopo il suo completo sgombero, sarà destinata a una riqualificazione innovativa. Il bilancio delle operazioni parla chiaro: 429.200 euro sono stati erogati in contributi per i residenti della Vela Rossa, mentre per la Vela Gialla, lo sgombero conclusosi il 4 dicembre scorso ha visto la distribuzione di 275.400 euro.

Il governo Meloni e il modello Caivano

Dopo il successo del modello Caivano, il governo Meloni conferma così la volontà di riportare ordine e legge nelle periferie italiane. I fondi del Pnrr, sono stati essenziali per rendere possibile questa trasformazione, dimostrando che una gestione attenta delle risorse europee può cambiare il volto del Paese.