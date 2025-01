Schlein, sparata comica: “Meloni ha esaurito la spinta”. Il sondaggista la smentisce: il Governo si consolida (video)

Elly Schlein smentita in tempo reale dal sondaggista Lorenzo Pregliasco. “Meloni ha esaurito la sua spinta, naviga a vista senza una visione“, dice alla Stampa la segretaria del Pd. Ecco che arriva la smentita dei numeri dalla Supermedia che il sondaggista ha elaboratio ad inizio 2025 per vedere come è cambiato il consenso dei partiti nel corso dell’intero 2024. Il tutto è andato in onda ad Omnibus su La 7. Bene, Malox a volontà per l’opposizione. Se la domanda è: cambiamenti nell’opinione pubblica in un anno? la Schlen non dovrebbe ridere. E soprattutto non affermare spacconate. Rispetto ai primi mesi del 2024 il Pd si è rafforzato, ma lo ha fatto vampirizzando il M5S, che perde 5 punti. Tanti quanti ne acquistano i dem. Sarà vera gloria? No, dice Pregliasco. Il motivo è molto semplice:

Pregliasco, il sondaggio che smentisce Schlein in tempo reale

“Il rapporto tra i poli non è cambiato. Inquello che potremo chiamare campo largo è cambiato solo il rapporto tra Pd e M5s. Si tratta solo di una redistribuzione dei voti dell’area”, spiega Pregliasco (video in calce). Insomma, il rafforzamento del Pd porta a poco in termini di “scalata” al governo Meloni. Senza contare che il campo largo è ormai naufragato. Quindi quando Schlein afferma che “Meloni ha esaurito la sua spinta” sembra pronunciare la battuta di un comico che entra in scena fuori tempo. Pregliasco afferma con molta tranquillità: “Se invece guardiamo al trend del centrodestra da un anno a questa parte fino ad oggi, vediamo che tutto il polo non solo non perde, ma si consolida. E questo – conclude di fronte a una sconcertata conduttrice- è un unicum a livello di paesi occidentali. I governi in carica nel mondo stanno tutti attraversando un periodo difficile- sottolinea il sondaggista- . Il governo italiano sembra non patire questa fase e anzi, incrementa la propria percentuale”.

Sondaggi da panico per Elly Schlein

Ancora, il sondaggio di Lab21.01 per “Affari Italiani” dimostra come la partita tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein è ampiamente dominata dalla prima, non a caso la leader più influente d’Europa. Ad oggi, infatti, il capo di Fratelli d’Italia ha un consenso del 45,8% quando si chiede agli elettori chi sarà protagonista nel 2025. La Schlein ottienesolo il 13,7%. Al terzo posto resta il ministro degli Esteri, Antonio Tajani di Forza Italia, con il 10,4%, di pochissimo avanti al collega e alleato della Lega, Matteo Salvini (10,1%): entrambi i vicepremier restano comunque davanti al leader M5S Giuseppe Conte: in netta difficoltà sul fronte sondaggi politici anche a livello personale, con solo il 7,8% che punterebbe ad oggi su di lui come politico del 2025.