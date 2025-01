Riparte il programma “Carta acquisti”: ecco come chiedere il contributo per anziani e bambini

Al via la presentazione delle domande per “Carta acquisti” 2025, il programma dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini fino a 3 anni che potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Al via le domande per “Carta acquisti”

La possibilità di richiedere la misura è stata comunicata dal ministero dell’Economia, che ha ricordato come la domanda per la Carta acquisti può essere presentata presso gli uffici postali, compilando i moduli pubblicati sul sito del Mef. Per poter accedere al bonus il valore massimo dell’indicatore Isee non dovrà essere superiore a 8.117,17 euro. Per coloro che già percepiscono il contributo e mantengono i requisiti non ci sarà invece bisogno di presentare una nuova domanda: l’accredito proseguirà in base alla precedente.

Una platea di circa 6 milioni di cittadini

Con la carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma “Carta acquisti” e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata. Dal momento dell’introduzione hanno finora usufruito della Carta circa 6 milioni di cittadini, divisi in 2.162.989 anziani e 3.757.404 bambini, per un importo complessivo di 2,2 miliardi di euro. Lo scorso anno, in 10 mesi, sono stati erogati 144 milioni per oltre 360mila beneficiari.