“Ramy è stato ucciso dai carabinieri”: l’orrore di Marta Collot (Potere al Popolo). Belpietro la travolge (video)

Si è ascoltato l’incredibile a “Dritto e rovescio” su Rete 4. Una Marta Collot di Potere al Popolo ha affermato che quello di Ramy è stato un “omicidio”. Lo ha ripetuto più volte, con una gravità inaudita. “Chi, chi lo avrebbe ammazzato chiedono trasecolando Cruciani e Belpietro, ospiti da Del Debbio? Risposta e faccia di bronzo dell’invasata esponente del partito di ultrasinistra: “Io penso che sia stato ammazzato chiaramente dai poliziotti”. Il direttore esplode: “Questo dimostra quanto sei informata- la fulmina Belpietro-. L’inseguimento è stato opera dei carabinieri, non dei poliziotti. Insomma, tu non sei informata, tu non hai letto il verbale stilato dai Vigili, però emetti sentenze di condanna. Ma ti redi conto di quello che dici”? L’atmosfera in studio si fa tesa. La figura barbina della Collot si aggiunge allo sfregio delle sue parole.

Le parole di Marta Collot sono infatti deliranti. Durante la trasmissione di Rete 4 è stato infatti mostrato un nuovo video inedito sulla morte di Ramy Elgaml durante la puntata del 16 gennaio. La clip svela le immagini della bodycam del carabiniere che subito dopo l’impatto, dopo soli 57 secondi, non solo chiama i soccorsi sia per Ramy che per Fares, l’uomo alla guida dello scooter. Ma prova subito a rianimare il ragazzo egiziano. Nei video si sente la voce di un carabiniere che dice: “Leva questo che non respiri'”. Poi “stai giù, stai calmo, stai tranquillo, sta arrivando l’ambulanza”. A bordo dell’ambulanza i sanitari chiedono a Fares Bouzidi, il giovane tunisino che era alla guida: “Tu guidavi, ti ricordi cose è successo?”. E lui risponde: ”Mi hanno preso i carabinieri e mi hanno fatto cadere”. Poi alla domanda se sia stato sbalzato dice: ”Non mi ricordo niente”. Un altro sanitario gli chiede: “Perché non ti sei fermato?” e lui risponde: “Perché non avevo la patente”.

Come si vede nelle immagini qui sopra, la Collot è in imbarazzo: “Che senso ha definire il prima o il dopo dell’impatto- dice-. Vogliamo forse rimuovere gli altri video? Io penso che si debba parlare di omicidio”, dice imperterrita. I Carabinieri (Non i poliziotti) si preoccupano subito delle condizioni dei due ragazzi: chiamano i soccorsi tranquillizzanoil conducente del motorino; accompagnano entrambi in ospedale, parlano con grande distensione ai familiari. Insomma, agiscono in maniera esemplare. Ma per Collot, in vena di dare patenti di assassini, l’evidenza non conta. Il furore ideologico la acceca. E anche l’ignoranza dei fatti. Tutto lo studio, Del Debbio in testa scuotono la testa esasperati.