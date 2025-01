Povera Schlein, anche l’Appendino vuole lasciarla sola: “Il M5S non ha bisogno di allearsi col Pd”

Appendino e il M5S che “può correre da solo”

Per la vicepresidente e deputata del Movimento 5 stelle, è il momento di “dire basta ad alchimie e a formule del passato, e quel che dice Franceschini va nella direzione che auspico”. L’ex sindaca di Torino commenta così l’intervista di qualche giorno fa di Dario Franceschini a La Repubblica. Quanto al fatto che il M5s potrebbe correre da solo, dice: “La mia posizione sul rapporto con il Pd è nota. Non mi spaventa una stagione in solitaria: ciò che conta è la radicalità della nostra proposta politica. Il Movimento deve concentrarsi sulla difesa dei tanti cittadini traditi e abbandonati dal governo Meloni”. E sulle questioni interne al movimento, Appendino afferma che “il punto non è la mia ricandidatura, ma come dare seguito all’indicazione dei nostri iscritti. In generale preferisco regole chiare per tutti. Non amo le deroghe perché quando inizi a usarle vuol dire che non esiste la regola”.