Persino Bizzarri demolisce la sinistra : “La peggiore della storia, infantile e rabbiosa”

Persino Luca Bizzarri demolisce la sinistra : “La peggiore della storia continuerà a lagnarsi del terzo bagno e dell’impresentabilità dei vincenti senza girarsi mai verso quello specchio che rifletterebbe quella loro infantile e rabbiosa inadeguatezza”

Un risveglio bizzarro. Il comico, attore e conduttore televisivo Luca Bizzarri oggi non risparmia nessuno. Così, nel suo ultimo podcast per Chora Media — titolato con provocatoria genialità “W Musk, W Trump, W Tse-Tung” — si lancia in un’analisi spietata e irresistibilmente divertente della sinistra americana e nostrana.

“Dalla parte giusta della storia? No, forse viviamo in un mondo immaginario”

«Capita alle volte che qualche concetto io le debba ribadire. E oggi ripeto quello della passione per il perdente. Sono sempre infastidito dall’esaltazione della vittoria, dei festeggiamenti», esordisce Bizzarri, sintetizzando in poche parole la sua disillusione verso un progressismo che si crogiola nel proprio presunto moralismo. «Più ci sentiamo dalla parte giusta della storia più ci sono altissime probabilità che stiamo vivendo in un mondo immaginario», continua il comico genovese. Ma il bello deve ancora venire…

Trump giura Bizzarri stavolta non si infastidisce: “Ero divertito”

Bizzarri non si nasconde: «La somma di tutto questo ha portato come risultato il fatto che guardando la cerimonia di insediamento del 47° presidente degli Stati Uniti, per la prima volta non ho provato quel senso di fastidio che mi prende ogni volta che vedo un vincente. Ero divertito, vergognandomene un po’».

Non c’è simpatia, però, per i magnati del web e per Elon Musk, che vicino a Barron Trump, secondo Bizzarri, rappresenta «l’inumanità della mia generazione e le conseguenze di quell’inumanità verso le generazioni successive». Eppure, ammette, «se tutto questo era irresistibilmente comico, lo era altrettanto il grigiore degli sconfitti».

La sinistra? “Progetta un mondo ancora più scemo”

Un “grigiore” che non risparmia bordate nemmeno alla cultura woke e alle sue derive più surreali. «Non solo non riescono a immaginare un mondo decente, ma ne progettano uno ancora più scemo. Ed era davvero complicato riuscirci. Fatto di parole del gatto che non si possono dire, di gente che usa termini tipo “persone femminilizzate“, di film che per essere accettati devono avere dentro almeno una donna che parli a una donna di qualcosa che non sia un uomo e che devono avere un gay tra le maestranze».

La sinistra pronta a urlare al fascismo, al nazismo e ai diritti violati

«Se voglio credere all’illusione di poter scegliere in che mondo vivere, beh spero almeno di vivere in uno che sia perlomeno colorato, che mi dia degli spunti. E ce ne saranno parecchi… e purtroppo tutti previdibilissimi: Trump o Musk faranno o diranno qualcosa che verrà ciclicamente accolta da un “Oddio!” dolente della sinistra che vedrà saluti fascisti, ritorni al nazismo, diritti violati e scandali di varia natura».

Parola di Bizzarri: “La peggiore sinistra della storia”

La conclusione non fa prigionieri. «La peggiore sinistra della storia, da una marea di impresentabili che non sono riusciti a farsi rappresentare da niente di meglio che un ottantenne giustamente rincoglionito, umiliandolo pure pubblicamente per sostituirlo all’ultimo minuto». Non va meglio in Italia, dove Bizzarri non lesina un affondo finale: «E su chi rappresenti quella sinistra in Italia stendo un velo pietoso, perché la risposta giusta sarebbe: nessuno. Ed è contro nessuno che Meloni governa, mentre le anime belle continueranno a lagnarsi del terzo bagno e dell’impresentabilità dei vincenti senza girarsi mai verso quello specchio che rifletterebbe quella loro infantile e rabbiosa inadeguatezza».

Un manifesto dissacrante, quello di Bizzarri, che mette alla berlina un mondo politico e culturale ossessionato dall’apparire dalla parte del “bene”, ma incapace di guardare in faccia la realtà.