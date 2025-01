Nuovo incendio a Los Angeles: allerta per 13 milioni di persone. I vigili: “Non siamo ancora al sicuro”

Un nuovo incendio è scoppiato nel sud della California e quasi 13 milioni di persone sono sotto allerta per i roghi. Nuovi ordini di evacuazione sono stati emessi durante la notte nella contea di Ventura, a nord-ovest di Los Angeles. Lo riporta il Wall Street Journal. Finita la tregua dei venti di Santa Ana, un nuovo fronte di raffiche da 80 km l’ora è tornato a soffiare su parte delle contee di Los Angeles e Ventura. La ripresa di forti venti in tutta la regione ha rallentato il contenimento degli incendi. Che finora hanno causato la morte di 24 persone e la distruzione di migliaia di case. Si prevede che le raffiche di vento raggiungeranno velocità superiori a 70 miglia all’ora nel corso della giornata, secondo le previsioni del National Weather Service.

Un altro incendio nelle contee di Los Angeles e Ventura

“Non siamo ancora al sicuro – ha avvertito la numero uno dei vigili del fuoco di Los Angeles Kristin Crowley. “Non dobbiamo abbassare la guardia”. “I venti si stanno rafforzando a Los Angeles, la situazione è ancora molto pericolosa”, ha detto in un’intervista alla Cnn Deanne Criswell, direttrice della Fema, la protezione civile americana. Le fiamme iniziate martedì scorso hanno raso al suolo 15.000 ettari. Sono almeno 12.000 gli edifici danneggiati e oltre 153.000 cittadini hanno ricevuto l’ordine di evacuazione. Un nuovo fronte di raffiche da 80 km l’ora sta montando. Un altro fronte di venti ancora più violento è atteso da lunedì a mercoledì.

Crescono la rabbia e le polemiche tra i residenti

Intanto crescono la rabbia e le polemiche fra i residenti per la gestione dei roghi, che hanno distrutto oltre 10mila edifici, causando danni per 150 miliardi. I divi si mobilitano. Sharon Stone e Halle Berry donano abiti, Angelina Jolie accoglie in casa amici sfollati. Messico e Canada mandano aiuti. Il governatore Newsom ha ordinato un’indagine sulla carenza di acqua e invitato Trump, che lo ha accusato di cattiva gestione. Secondo i media americani, le grandi compagnie assicurative si preparano a perdere 20 miliardi di dollari per gli incendi di Los Angeles.