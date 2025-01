New Orleans come Magdeburgo: nella strage almeno 10 morti e 30 feriti. “È terrorismo” (video)

Almeno dieci persone sono rimaste uccise e altre 30 ferite nella strage di New Orleans, in Louisiana, dopo che un uomo, alla guida di un pick-up bianco, ha aggirato le barriere all’ingresso della centralissima Bourbon Street e ha travolto decine di persone mentre erano in corso i festeggiamenti di Capodanno.

Secondo la polizia, l’uomo voleva fare una “carneficina”. Dopo che il pick-up si è fermato, l’uomo e’ sceso e ha cominciato a sparare, colpendo anche due dei circa 300 agenti che stavano presidiando l’area e che sono accorsi. E’ avvenuto alle 3:15 di notte (le 10:15 in Italia) in un’area affollata di persone che avevano salutato l’arrivo del nuovo anno. Sul posto della strage è stato trovato un ordigno esplosivo rudimentale, ma non e’ chiaro se fosse già innescato.

L’agenzia investigativa federale Fbi sta indagando sull’attacco a New Orleans come atto di terrorismo, confermando che il presunto aggressore è morto. “Questa mattina, un individuo ha guidato un’auto contro una folla di persone su Bourbon Street a New Orleans, uccidendo diverse persone e ferendone altre decine”, ha affermato il Bureau in una nota.

“Il soggetto ha quindi affrontato le forze dell’ordine locali ed è ora deceduto”, ha aggiunto. “L’Fbi è l’agenzia investigativa che guida le indagini e stiamo lavorando con i nostri partner per indagare sull’accaduto come atto di terrorismo”, si legge ancora nella nota.

New Orleans

La Farnesina verifica sul coinvolgimento di italiani

In queste ore, la Farnesina sta verificando l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani nell’attacco di Capodanno a New Orleans, dove un’auto ha travolto la folla causando diverse vittime. Lo si apprende da fonti interpellate sulla vicenda.

Strage di New Orleans: l’attacco in occasione del Sugar Bowl

“Le azioni del conducente sono state intenzionali”, ha dichiarato il sovrintendente della polizia Anne Kirkpatrick, sottolineando che “l’uomo stava cercando di investire quante più persone possibile”. Il sospettato ha anche esploso alcuni colpi di arma da fuoco, colpendo due agenti di polizia, che sono stati ricoverati in ospedale e sarebbero in condizioni stabili. “C’erano più di 300 agenti nell’area, questo criminale ha aggirato i blocchi. Era determinato a provocare una carneficina”, ha aggiunto Kirkpatrick.

Come riferiscono i media americani, a partire dalla Cnn, la strage nel popolare French Quarter di New Orleans è avvenuto poche ore prima che la città ospitasse lo Sugar Bowl, una partita annuale di football universitario che richiama tifosi da tutto il Paese, con l’Università della Georgia contro Notre Dame.