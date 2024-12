L’attentatore di Magdeburgo in un video: “Sono di sinistra”. Il bilancio della strage: 5 morti, 200 feriti

L’autore dell’attentato a Magdeburgo, Taleb Al Abdulmohsen si definisce “una persona di sinistra”, in un video che circola sui Social e postato dal Corriere della Sera.

«Lo sto dicendo da persona di sinistra, e ciò che ho scoperto come persona di sinistra è che le persone di sinistra sono i peggiori criminali su questo pianeta», dice il cinquantenne medico saudita. L’attentatore di Magdeburgo è arrivato in Germania nel 2006 ed è in possesso di permesso di residenza permanente: si tratta di un medico specializzato in psichiatria e psicoterapia presso la clinica di Bernburg (Saale) che dista una cinquantina di chilometri da Magdeburgo, dove è avvenuto l’attacco.

L’attentatore di Magdeburgo era stato segnalato, ma per Berlino non era pericoloso

Sale intanto a cinque morti e oltre duecento feriti il bilancio della strage del mercatino di Magdeburgo. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che si trova a Magdeburgoo sul luogo del sanguinoso attentato sferrato ieri da un medico di origini saudite, ha detto di essere stato informato della portata dell’attacco e di esserne rimasto scioccato. “Quasi 40 persone sono ferite così gravemente che dobbiamo essere molto preoccupati per loro”, ha detto rivolgendosi ai giornalisti presenti sul posto.

Il governo rosso verde sta allontanando ogni pista che leghi l’attentato al terrorismo islamico, ma indirizza l’allerta sulla pista della insanità mentale o addirittura di un attentato per mettere in cattiva luce l’Islam. Si tratta di “un islamofobo”, ha dichiarato la ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser.

Tra le polemiche che tengono banco in Germania nelle ultime ore il fatto che l’Ufficio statale della polizia criminale (Lka) della Sassonia-Anhalt non riteneva che il cinquantenne saudita, rappresentasse “una seria minaccia alla sicurezza”. È quanto riporta la testata tedesca “Der Spiegel”, che riferisce anche di una segnalazione contro l’uomo presentata alle autorità nel dicembre 2023 a seguito di numerosi messaggi minatori contro la Germania pubblicati da Al Abdulmohsen sui propri social. All’epoca le autorità avevano chiuso il caso poiche’, secondo la loro valutazione, i post dell’uomo non avrebbero rappresentato “una minaccia specifica”.