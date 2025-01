Meloni, governo, FdI: la tripletta della destra registrata dai sondaggi. Ecco di quanto cresce il consenso

Cresce il consenso per FdI, per Giorgia Meloni leader e per il governo: a registrare la tripletta è il più recente dei sondaggi Dire-Tecnè, che attesta il partito del premier saldamente in cima alla classifica di gradimento degli italiani con il 29,8% e un più 1,2% rispetto al mese precedente. Il consenso del premier è poi al 46,4% in crescita del 2,5% e quello del governo nel suo complesso al 42% con un 1,8% in più rispetto al 20 dicembre. Ancora una volta, insomma, i sondaggi confermano che le polemiche spesso feroci e strumentali dell’opposizione non attecchisco tra gli italiani.

Il consenso dei partiti: FdI saldamente primo nei sondaggi e sfiora il 30%

Nel dettaglio, FdI con quel consenso vicino al 30% stacca di quasi sette punti il Pd, che dal mese scorso perde lo 0,6% e scende al 23,1%, Al terzo posto si trova Forza Italia che guadagna lo 0,1% e arriva all’11,5%. A seguire ci sono il Movimento 5 Stelle 10,5%, in calo dello 0,2%, la Lega all’8,6%, anch’essa in calo dello 0,2%, Verdi e Sinistra al 6%, con uno 0,2% in meno rispetto al mese scorso, Azione che resta stabile al 2,7%, Italia Viva al 2,1%, con uno 0,1% in meno e +Europa all’1,9%, che uno 0,1% lo guadagna.

Il gradimento di Meloni al 46,4%, secondo Tajani al 39%

Per quanto riguarda i leader Giorgia Meloni, con il suo 46,4% e +2,5%, resta saldamente alla guida della classifica, che vede al secondo posto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani al 39%, che segna una crescita dell’1,3% rispetto al mese scorso. Elly Schlein, terza, perde lo 0,1% e scende al 31,3%. Seguono Giuseppe Conte, al 29,4% e -0,3%, Matteo Salvini al 26,9% e +0,2% rispetto al 20 dicembre, Emma Bonino che perde lo 0,3% e va al 20,2%, Carlo Calenda al 19,1% guadagnando lo 0,1%, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni appaiati al 16,3%, il primo perdendo lo 0,1% e il secondo rimanendo stabile. Con il il 13,8%, in calo dello 0,3% rispetto al mese scorso, chiude la classifica Matteo Renzi, al quale evidentemente l’innalzamento delle polemiche nei confronti dell’esecutivo delle ultime settimane non ha giovato in alcun modo: il sondaggio è stato realizzato tra il 16 e il 17 gennaio.

Bene anche il governo: la fiducia sale al 42%

Per quanto riguarda il governo nel suo complesso, infine, si registra una fiducia al 42% in crescita del 1,8% rispetto al 20 dicembre.