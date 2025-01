Medici italiani al voto: Filippo Anelli confermato presidente della Fnomceo

Il voto dei medici italiani conferma Filippo Anelli alla guida della Fnomceo. È stato un vero e proprio plebiscito quello che ha portato oggi all’elezione della lista “Innovare la Professione”, che andrà a costituire, insieme ai componenti Odontoiatri, il Comitato Centrale che governerà la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri per i prossimi quattro anni. Ne dà notizia in un comunicato l’ufficio stampa della Fnomceo.

Filippo Anelli è presidente della Fnomceo dal 2018

Guidata dal Presidente uscente Filippo Anelli, barese, 67 anni, in carica dal 2018, la lista, unica e unitaria per quanto riguarda la componente medica, è stata votata da una larghissima maggioranza durante una tre giorni che ha visto una partecipazione quasi plenaria: hanno votato 105 presidenti di Ordine (o vicepresidenti delegati) su 106 e tutti e 106 i presidenti o loro delegati delle Commissioni di Albo Odontoiatri, ciascuno dei quali aveva a disposizione un numero di preferenze proporzionale agli iscritti ai relativi Albi. Il nuovo Comitato Centrale andrà a rappresentare 488172 iscritti, dei quali 423253 medici, 41631 odontoiatri e 23288 doppi iscritti, che figurano, cioè, in entrambi gli Albi.

Chi sono gli eletti degli Odontoiatri

Per la Commissione Albo Odontoiatri nazionale, risultano eletti: Nicola Cavalcanti, Brunello Pollifrone, Andrea Senna, Mario Marrone, Antonio Natale, Gian Paolo Damilano, Albina Latini, Giuliano Nicolin, tutti della lista “Unità e cambiamento” e Raffaele Iandolo, della lista “Orgogliosi”. I primi quattro entrano nel Comitato Centrale. Per i revisori, eletti i componenti della lista unica e unitaria “Innovare la Professione”.

Il Consigliere più anziano Pasquale Veneziano, ha convocato per la giornata di oggi il Comitato Centrale, che eleggerà al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

“Sono stati tre giorni di grande partecipazione democratica – commenta Filippo Anelli – attraverso la quale i presidenti hanno conferito un mandato ampio ai nuovi vertici e una straordinaria forza al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal programma. Gli Ordini dei Medici hanno anche in questa occasione espresso il loro ruolo di enti pubblici sussidiari dello Stato, esponenziali di corpi professionali, che rappresentano il pluralismo previsto dalla nostra Costituzione”.