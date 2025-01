«L’Italia Stato sovrano, può chiudere accordi»: l’Ue smonta la fuffa della sinistra su SpaceX

La sinistra porta le polemiche intorno all’inesistente accordo tra governo e SpaceX in Parlamento. Il tema è stato al centro di alcuni interventi in apertura della seduta al Senato, dove il dem Antonio Nicita si è fatto portavoce della richiesta di tutte le opposizioni affinché il premier riferisca in Aula. Alla Camera, poi, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponderà a un’interrogazione presentata dal leader di Avs Nicola Fratoianni. Non sono attese particolari “rivelazioni” sul caso: Palazzo Chigi ha già chiarito che non esiste alcun accordo e che le «interlocuzioni» con la società per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink «rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società».

Pure l’Ue smonta la fuffa della sinistra su SpaceX

Una conferma del fatto che si tratta di una questione ferma al piano delle speculazioni è arrivata anche da Bruxelles. «Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dalle autorità italiane», ha detto il portavoce della Commissione europea per la Sovranità digitale, Thomas Regnier, nel corso del briefing quotidiano con la stampa. «In linea di principio, la Commissione non commenta queste questioni finché sono in fase di discussione», ha proseguito il portavoce, in risposta ai cronisti che gli domandavano un commento, precisando però anche che «l’Italia è uno Stato sovrano e può concludere accordi».

Bruxelles: “L’Italia Stato sovrano, può concludere accordi. Nessuna incompatibilità con Iris²”

Ma dalla Commissione Ue è arrivata anche un’altra precisazione che spazza via il campo da un altro aspetto delle polemiche: qualora l’Italia dovesse procedere a un accordo con Space X, non vi sarebbe alcuna incompatibilità con Iris², il sistema satellitare su cui sta lavorando l’Europa e che dovrebbe essere completato per il 2030. «Gli Stati membri dell’Ue possono partecipare a Iris² e siglare contratti aggiuntivi a livello nazionale. Rimane una competenza nazionale», ha spiegato il portavoce, chiarendo dunque che i due sistemi non sono in competizione o in contrasto tra loro.