L’ironia di La Russa sulla serie M. “Travaglio la stronca? Essendo un sicuro antifascista avrà ragione”

La serie “M. Il figlio del secolo”? “L’ho vista. Diciamo che nel confronto ho rivalutato il libro di Antonio Scurati”: a dirlo sul filo dell’ironia il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in una intervista a Il Foglio.

La Russa: “Sulla serie M. mi rifaccio al giudizio di Travaglio”

“Se non altro Antonio Scurati ha avuto il buon gusto di mettere nel frontespizio, in bella evidenza, la parola ‘romanzo’. Lo stesso non può dirsi di questa fiction. Cosa penso di Marinelli e di tutta la vicenda? “Basti dire che mi rifaccio al giudizio di Marco Travaglio che ha definito il Mussolini interpretato da Marinelli “una macchietta”.

Per La Russa, “ha ragione Travaglio, è una fiction che non insegna niente, non lascia niente, ridicolizza e basta. E se lo dice lui, essendo un sicuro antifascista, avrà ragione”.

La serie M. fa esultare solo l’Anpi

C’è chi invece, a differenza di Travaglio, La Russa, ma anche di Aldo Grasso, vede nella serie M. un baluardo democratico, come l’Anpi. “Grazie, Luca, per la tua onestà intellettuale e artistica e per il tuo ribadito antifascismo. Abbondare non stanca se può aiutare gli smemorati”. Così l’Associaizone nazionale partigiani sul suo profilo Instagram in merito alle polemiche di questi giorni per le dichiarazioni dell’attore Luca Marinelli che ha interpretato Benito Mussolini nella serie tratta dal libro ‘M – il figlio del secolo’ di Antonio Scurati.

“Marinelli ha anche rivelato una cosa che non può che farci piacere: ‘Mia nonna all’inizio di ogni anno mi fa sempre un regalo, io ricevo sempre la tessera dell’Anpi con la crocetta su antifascista'”, si legge nel post. “Francamente ci pare fuori luogo e misura il polverone nato da queste parole. Pazienza. Grazie, Luca, per la tua onestà intellettuale e artistica e per il tuo ribadito antifascismo. Abbondare non stanca se può aiutare gli smemorati”, conclude il post.