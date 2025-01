L’intervento. Che cosa resterà dei grillini? Scelleratezza passata per virtù e tanti, troppi, debiti

Si ripropongono ancora sulla scena con l’aria dei benefattori e pose da vendicatori sociali e giustizialisti. Come temerari obiettori di coscienza nel campo “militaresco” della politica di Palazzo (che ha le sue bibliche liturgie). Tutto ciò dopo aver schiantato i conti pubblici contro un’iceberg. E gli è bastato poco, solo due provvedimenti: Superbonus e reddito di cittadinanza. Parliamo dei grillini ovviamente, gli ex e i “nuovi”, versione Conte.

Di loro resteranno solo due atti improbi, frutto di populismo, che hanno causato una voragine nelle casse dello Stato. Scelleratezza fatta passare per virtù e senso dell’armonia sociale. Uso sciagurato di soldi pubblici diventati foraggio per abusi e profitto – troppo spesso – anche per la malavita. Solo per dire l’ultimo scandalo della lunghissima serie: chi si è avvalso con il raggiro del reddito (sono stati appena scoperti 62mila truffatori) ha prodotto ben 650 milioni di debiti.

Il Superbonus edilizio, poi, era stato presentato come il New Deal del post-Covid, il defribillatore dell’economia italiana in apnea: l’Enea ha fornito il suo aggiornamento sui costi del Superbonus 110%. In totale, l’importo che lo Stato dovrà restituire ai contribuenti ammonta a oltre 122 miliardi di euro. Proprio così: ammonta a oltre 122 miliardi il conto del Superbonus per lo Stato.

E Giuseppe Conte è ancora lì come se nulla fosse. A distillare bacchettate moraliste e a criticare chi c’è ora; indicando come vanno le cose del mondo dopo aver aperto un buco sui conti pubblici (per ristrutturare le seconde cose e diversi castelli: altro che «avvocato del popolo») che i cittadini saranno costretti a pagarlo per anni. Il risultato? Oggi il M5S è in agonia e diviso ma Elly Schlein se lo tiene stretto non sottolineando, da parte sua, una certa dose di disparità programmatica. Più che un campo largo, sta componendo un campo allagato. Di irresponsabili.