L’impegno degli agenti nelle metropolitane descritto in uno spot della Polizia di stato (video)

Il nuovo spot della Polizia di stato ha il compito di promuovere le azioni degli agenti specializzati, che operano nelle sezioni delle metropolitane a Roma, Napoli e Milano. La pubblicità in questione è già disponibile su tutti i canali Rai e sui social, per dimostrare il supporto e l’impegno che le forze dell’ordine applicano ogni giorno per difendere la popolazione italiana. Il progetto audiovisivo è nato in collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un passo essenziale per garantire le sicurezza nelle aree urbane ampiamente frequentante dai cittadini. Gli agenti avranno il compito di prevenire e reprimere gli eventuali reati in un luogo frequentato quotidianamente da milioni di persone, oltre a contrastare tutte le altre forme di degrado presenti sulle linee metropolitane.

Lo spot della Polizia descrive l’impegno nella prevenzione del crimine

Lo spot descrive l’impegno della Polizia di stato per tranquillizzare e soccorrere i cittadini: negli ultimi tempi, gli episodi di violenza e le diffuse rapine nelle stazioni metropolitane hanno messo a dura prova la calma della popolazione che usufruisce dei mezzi pubblici. Le unità specializzate nella pubblica sicurezza nelle stazioni della metropolitana sono centinaia e il ruolo degli agenti consiste in un controllo capillare delle linee e delle banchine dei treni dalla prima all’ultima corsa della giornata, per garantire la stabilità del servizio e la sicurezza degli individui. Le squadre per il pattugliamento delle metropolitane sono composte da agenti con particolari capacità operative, competenze tecniche e sensibilità per aiutare i cittadini nel miglior modo possibile in base alle loro richieste.