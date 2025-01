L’eccellenza del tennis azzurro da Mattarella senza Sinner. Binaghi: nessuno sgarbo, il Presidente ha capito

Senza Jannik Sinner, a riposo a casa su suggerimento dei medici dopo il secondo trionfo consecutivo agli Australian Open, ma con una nazionale campione del mondo in più da celebrare. Per il secondo anno di fila l’Italtennis ha varcato le soglie del Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e lo ha fatto con due squadre: gli azzurri di Filippo Volandri vincitori in Coppa Davis, già celebrati lo scorso anno, e le ragazze di Tathiana Garbin protagoniste del successo in Billie Jean King Cup. Una doppietta storica per l’Italia, che mai nello stesso anno era riuscita a trionfare in entrambe le competizioni a squadre.

Italtennis al Quirinale senza Sinner, Mattarella: «Straordinari»

«Ho seguito entrambi gli eventi in modo attento e costante, complimenti davvero – ha detto Mattarella nel suo intervento –. Sono due successi straordinari, ma non unici: le Olimpiadi sono state un momento eccezionale con l’oro di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio e il bronzo di Lorenzo Musetti nel singolo. E questo nuovo anno è iniziato bene con la vittoria di Sinner all’Australian Open, la seconda consecutiva. Complimenti».

Malagò: «Non solo i Fratelli d’Italia, ma anche le Sorelle d’Italia…»

Presente il presidente del Coni, Giovanni Malagò: «Siamo orgogliosi di celebrare insieme l’Italia che vince, che trasmette messaggi positivi, che onora la nostra bandiera e fa suonare nel mondo l’Inno di Mamel – le parole del numero 1 dello sport italiano –. Stavolta non abbiamo solo i Fratelli d’Italia ma anche le Sorelle d’Italia. Siamo orgogliosi di celebrare una fantastica e inedita doppietta ottenuta dal tennis italiano».

Sinner, Mattarella e il sogno di Binaghi

Non solo. Perché dei successi «ancora più importanti» perché «il tennis è più importante, popolare e praticato di prima», ha parlato anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, che nel corso del suo intervento si è rivolto direttamente al Capo dello Stato: «Ci manca un unico grande sogno, a maggio assieme a Sport e Salute organizzeremo una memorabile edizione degli Internazionali d’Italia. Sono quasi cinquant’anni che un italiano non vince questa competizione». Sottolineando in calce: «Sarebbe bellissimo vivere questa grande emozione accanto a lei».

La battura di Berrettini sull’amico Sinner: «C’è un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino…»

Un obiettivo in più per gli azzurri. Inclusi Jasmine Paolini e Matteo Berrettini che hanno donato al Capo dello Stato un quadro sui successi del tennis nel 2024. «Abbiamo condiviso traguardi straordinari, ed è un momento storico per il nostro sport», ha rimarcato nel suo intervento la numero 4 al mondo. «La Davis è una competizione lunga, ma abbiamo la fortuna di avere una squadra molto ampia, in particolare c’è un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino…», ha scherzato Berrettini citando il numero 1 al mondo.

Binaghi sull’assenza di Sinner al Quirinale: «Nessuno sgarbo, Mattarella ha capito»

Certo, l’assenza di Sinner ha fatto rumore, ma per Binaghi non è stato uno sgarbo istituzionale: «No, ci mancherebbe – le sue parole all’uscita dal Quirinale –. Abbiamo un presidente di tale livello che ha capito benissimo quali sono i problemi. Ci dispiace, ma la salute rimane prioritaria. Concludendo: «È un dispiacere enorme che non sia potuto essere qui con noi. Abbiamo festeggiato successi nei quali lui è stato protagonista assoluto, ma la salute rimane prioritaria non solo per i risultati che farà, ma anche per il valore assoluto. Sport è salute», ha aggiunto il numero uno del tennis azzurro evocando il fuoriclasse altoatesino, grande assente ma convitato di pietra della cerimonia di oggi al Colle…