Sinner diserta l’incontro al Quirinale con Mattarella: “E’ affaticato dopo la vittoria in Australia”

Niente Quirinale per Jannik Sinner. Il tennista azzurro, che si è appena confermato campione degli Australian Open, non sarà presente domani, mercoledì 29 gennaio, alla cerimonia per festeggiare con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella i trionfi del tennis italiano nel 2024. A quanto apprende l’Adnkronos il numero uno del mondo soffre di un affaticamento dopo il grande sforzo sostenuto a Melbourne e i medici gli hanno consigliato riposo assoluto.

I dubbi di Sinner e la speranza di Binaghi

Sinner aveva già fatto trapelare i dubbi sulla sua partecipazione il giorno dopo il trionfo australiano: “Non so ancora se andrò, devo decidere”, aveva detto il numero uno del mondo a margine dello shooting fotografico con il trofeo.

Poche ore dopo, nonostante l’incertezza di Sinner, il presidente della Fitp Angelo Binaghi si era detto convinto della sua presenza al Quirinale: “Io confido che Jannik, che è stato il protagonista più importante di questa cavalcata del 2024, anche se non l’unico visto che ci sono stati tanti protagonisti e protagoniste, sia con noi dal presidente Mattarella per una celebrazione straordinaria che ci riempie di gioia”, aveva detto a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. Un augurio destinato a rimanere tale.

L’intervista al Corriere

“Il coaching di Darren comincia in campo, ma poi esce anche fuori, nella vita. Con lui vado d’accordo perché capisce il suo giocatore, credo che ci sia riuscito anche con Hewitt, Agassi e Halep. Insieme a Darren imparo molto. Con Simone Vagnozzi c’è un rapporto speciale: si rispettano molto, coprono aree diverse del mio tennis. Insieme, sono formidabili. Se riuscirò a convincere Cahill a rimanere? Eh, chi lo sa, lo scopriremo in futuro. Di certo ci tenevo a vincere a Melbourne anche per lui”, dice Sinner in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.