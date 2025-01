Laboccetta consegna a Nordio il libro sul processo a Mario Landolfi: “Conferma la necessità della riforma”

È arrivato nella mani del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il libro che racconta il calvario giudiziario dell’ex ministro Mario Landolfi. Il volume Anatomia di un’ingiustizia – Il processo a Mario Landolfi (Guida editore), scritto dal nostro collega Luca Maurelli, è stato consegnato dal presidente di Polo Sud ed ex parlamentare del Pdl, Amedeo Laboccetta. «Un’iniziativa, la mia, che vuol essere soprattutto di sprone al ministro affinché prosegua sulla strada del coraggio», ha spiegato Laboccetta.

Laboccetta consegna a Nordio il libro sul processo a Mario Landolfi

Laboccetta aveva annunciato l’iniziativa nei giorni scorsi e, come anticipato, la consegna del libro al ministro è avvenuta nell’ambito della cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario. «Riformare la magistratura italiana è oggi una priorità assoluta, sia perché risponde alle aspettative delle tantissime toghe che aspirano unicamente a servire lo Stato sia perché asseconda l’improcrastinabile esigenza degli italiani di poter contare su una giustizia giusta, rapida ed efficace», ha detta detto ancora Laboccetta.

«Un libro coraggioso, che conferma la necessità di riformare la giustizia»

L’associazione Polo Sud presenterà Anatomia di un’ingiustizia – Il processo a Mario Landolfi venerdì 31 gennaio alle 16,30 nella Sala Catasti dell’Archivio di Stato di Napoli. «Si tratta di un libro coraggioso, che denuncia una storia tanto allucinante quanto dimenticata. Una vera esecuzione per via giudiziaria che ha espulso dalla vita pubblica una delle più belle intelligenze politiche della Campania oltre che una persona perbene che, per altro, da imputato, aveva persino rinunciato alla prescrizione», ha sottolineato Laboccetta, per il quale il caso che ha coinvolto l’ex-ministro delle Comunicazioni «tratteggia come pochi altri la mostruosità dell’attuale macchina giudiziaria».